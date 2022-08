ASSE Mercato : Saint-Etienne proche d'un coup double au FC Lorient

Publié par ALEXIS le 26 août 2022 à 19:36





ASSE Mercato : Saint-Etienne pousse pour boucler deux derniers dossiers dans ce marché estival. Deux joueurs du FC Lorient se sont rapprochés des Verts.

ASSE Mercato : Pétrot et Monconduit se rapprochent de Saint-Etienne

Comme indiqué par les responsables de Sainté en début de saison 2022-2023, l’ ASSE ne veut pas faire de vieux os en Ligue 2. Les Verts mettent donc les bouchées doubles pour se renforcer convenablement afin d’être mieux armés dans la course pour un retour en Ligue 1. Ayant pris un mauvais départ en ce début de saison (2 matchs nuls et 2 défaites), l’AS Saint-Etienne jette ses derniers efforts dans le recrutement. Les Stéphanois veulent recruter en priorité un attaquant décisif et aussi se renforcer dans l’entrejeu après les transferts des milieux de terrain Lucas Gourna-Douath et Zaydou Youssouf.

Parallèlement, l’ ASSE cherche aussi des joueurs aguerris au haut niveau, capables d’apporter leur expérience dans le groupe de Laurent Batlles. Le profil de deux joueurs du FC Lorient intéresse ainsi le nouvel entraîneur des Verts. Alors que la piste menant à Léo Pétrot semblait se refroidir, elle se serait réchauffée ces derniers jours. Ouest-France assure que le défenseur central s'est rapproché de l’AS Saint-Etienne, tout comme son coéquipier Thomas Monconduit. D’après le journal régional, le défenseur et le milieu défensif des Merlus « sont proches de s’engager avec l’ ASSE ». La source livre même quelques détails sur leur transfert, évoquant « une indemnité avoisinant le million d’euros pour les deux joueurs » en fin de contrat au FC Lorient en juin 2023.

ASSE Mercato : Plusieurs pistes explorées en cette fin de marché

Les autres cibles de l' ASSE à quelques jours de la fin du mercato estival ne sont autres que Jordan Lefort (arrière gauche) des Young Boys de Berne (Suisse) et Florian Tardieu (milieu défensif) de l'ESTAC. En pointe de l'attaque, les Stéphanois visent Abdul-Aziz Yakubu du Rio Ave (Portugal), Adrian Gbric (FC Lorient) ou encore Irvin Cardona (Stade Brestois).