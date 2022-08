Stade Rennais Mercato : Troyes fonce sur un ex-cadre du SRFC

Publié par Dylan le 28 août 2022 à 14:53





Stade Rennais Mercato : Titulaire la saison passée, un cadre a désormais perdu sa place et pourrait rebondir du côté de l'ESTAC Troyes.

Stade Rennais Mercato : Alfred Gomis vers l'ESTAC?

C'était le dernier rempart des Bretons la saison passée, mais les temps ont changé. Alfred Gomis ne semble plus que l'ombre de lui-même depuis l'arrivée de Steve Mandanda en provenance de l'Olympique de Marseille. Pire, l'international sénégalais (13 sélections) s'est même fait récemment doublé par Dogan Alemdar, censé être le troisième portier dans la hiérarchie des gardiens au SRFC. Celui-ci a disputé 2 rencontres de Ligue 1 pour le moment, contre Ajaccio et Lens, alors que Gomis n'a pris part à aucune des 4 premières journées de Ligue 1.

Une situation dérangeante pour l'ancien dijonnais qui pourrait bien rebondir chez un autre club de Ligue 1. En effet, selon les informations du journal L'Equipe, le portier de 28 ans aurait été proposé à l'ESTAC Troyes, actuelle lanterne rouge de l'élite. Si aucun contact n'a encore été officialisé, l'aventure d'Alfred Gomis au Stade Rennais pourrait rapidement prendre fin dans les prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio insiste sur son choix d'écarter Gomis

Si les perfomances du Lion de la Téranga ont été plutôt bonnes ces dernières saisons, l'entraîneur Bruno Genesio souhaite être en accord avec les décisions prises durant le mercato. Interrogé en conférence de presse vendredi, le technicien de 55 ans a été clair sur le sujet : « Je ne pense pas que ce soit la bonne solution (d’intégrer Alfred Gomis au groupe contre Lens), ni pour lui, ni pour nous. Il faut être logique avec les décisions qui ont été prises, peu importe ce qu’on peut en penser » a t-il ainsi déclaré.

Il n'y a donc plus vraiment de doute sur l'avenir d'Alfred Gomis : un départ devrait être plus qu'envisagé par le portier sénégalais, qui pourrait s'en aller en même temps que l'attaquant Serhou Guirassy. Pour rappel, le SRFC ne s'était pas caché sur le fait de vouloir un nouveau gardien expérimenté cet été, et les profils de Fernando Muslera et Yann Sommer avaient notamment été examinés. C'est finalement Steve Mandanda (37 ans) qui a été recruté. Si l'ancien de l'OM a plutôt séduit pour ses premières sous le maillot breton, il vient sans doute de signer les adieux d'Alfred Gomis aux supporters du SRFC.