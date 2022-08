OGC Nice Mercato : Le Gym s'offre un attaquant de l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 29 août 2022 à 13:16





OGC Nice Mercato : Ne rentant pas dans les plans de Philippe Clement, un attaquant de l’AS Monaco rejoint le Gym. Son officialisation est imminente.

OGC Nice Mercato : Sofiane Diop transféré pour 22 M€

La signature officielle de Sofiane Diop à l’ OGC Nice n’est plus qu’une question d’heures. L’AS Monaco et le Gym avaient trouvé un accord il y a quelques jours. Il ne restait plus que l’accord du milieu offensif de l'ASM. C’est désormais chose faite selon les informations de L’Équipe. « Le milieu monégasque Sofiane Diop a donné son accord à Nice dimanche. Il passera sa visite médicale ce lundi », d’après le quotidien sportif. Le transfert de l’international Espoir français a été conclu pour un montant estimé à 22 millions d'euros, bonus compris, à en croire la source. Le club de la Principauté réalise une bonne opération sur cette vente, car il avait engagé le joueur de 22 ans, sans indemnité de transfert. Il était arrivé à Monaco, librement, en juillet 2018, en provenance du Stade Rennais, son club formateur.

OGC Nice Mercato : Le Gym a besoin de renforts offensifs

L’ OGC Nice fait un début de saison catastrophique en Ligue 1. En 4 journées disputées, le club azuréen ne compte aucune victoire. Il a enregistré deux défaites et deux matchs nuls. L'équipe niçoise marque deux petits points au compteur et pointe à une décevante 18e place de Ligue 1. Lucien Favre a besoin de renforcer son équipe avant la fin du mercato estival, le 1er septembre 2022. En plus de Sofiane Diop, l’arrivée d’un buteur au côté d’Andy Delort ferait grand bien aux Aiglons, qui ont seulement inscrit 2 buts en 4 matchs de championnat. Pour rappel, l’ OGC Nice a tenté de recruter Edinson Cavani, mais l’avant-centre uruguayen ne veut pas jouer dans une autre équipe en Ligue 1 après 7 saisons consécutives (2013-2020) au PSG, club avec lequel il a gagné plusieurs titres et trophées.