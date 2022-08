OM Mercato : Bamba Dieng a choisi sa future destination

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 22:16





OM Mercato : En difficulté à l’Olympique de Marseille en ce début de saison, Bamba Dieng a une préférence très nette pour sa future destination.

OM Mercato : Bamba Dieng voudrait rejoindre le FC Lorient

La fin du mercato estival sera très agitée du côté de l’Olympique de Marseille. Tonitruant depuis l’ouverture du marché des transferts, avec la signature d’une dizaine de recrues, l’OM compte désormais réduire son effectif au plus vite. Le club phocéen a en effet besoin de liquidités et sa direction compte sur le départ de plusieurs pour rééquilibrer ses finances. Le président Pablo Longoria et ses équipes travaillent d’ailleurs dans ce sens afin de réaliser quelques ventes d’ici jeudi prochain. Alors que Jordan Amavi est proche de rejoindre l’Olympiakos en Grèce, Bamba Dieng est, lui aussi, proche de faire ses valises.

Le jeune attaquant sénégalais ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, qui n’exclut pas son départ dans les ultimes instants du mercato. Plusieurs prétendants sont alors venus aux nouvelles en vue de boucler sa signature. Il y a quelques semaines, le SC Fribourg a entamé les négociations avec l’Olympique de Marseille en vue de boucler sa signature. Outre le Benfica Lisbonne ou encore le Stade Brestois, l’OGC Nice serait également sur le coup, où du moins, préparerait une offre pour son transfert. Mais c’est bien le FC Lorient qui semble tenir la corde pour sa signature. Et pour cause, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng accorderait sa priorité aux Merlus.

OM Mercato : Négociations en cours pour Bamba Dieng

Poussé vers la sortie de l’ OM, le champion d’Afrique en titre serait clairement convaincu par le projet lorientais. Toujours selon la source, les dirigeants du FCL seraient passés à l’offensive dans ce dossier. Ils seraient en négociations avancées pour sa signature. Reste désormais à savoir si les Merlus parviendront à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues marseillais.

C’est là que les choses se compliquent, car les Marseillais réclameraient environ 25 millions d’euros pour le transfert de leur jeune pépite. Un montant que le FC Lorient ne peut se permettre de dépenser actuellement. Toutefois, la vente d’Armand Laurienté à Sassuolo devrait permettre aux Merlus de financer un tel recrutement. Les négociations se poursuivent entre les deux écuries.