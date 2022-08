OM Mercato : FC Lorient, une belle opération se profile à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 18:16





OM Mercato : Souhaitant réduire son secteur offensif, l’Olympique de Marseille pourrait boucler un deal inattendu avec le FC Lorient cette semaine.

OM Mercato : Le FC Lorient a trouvé la solution pour Bamba Dieng

Après avoir recruté une dizaine de recrues lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille souhaite désormais réduire son effectif imposant. Plusieurs joueurs, absents des plans d’Igor Tudor ou conservant une belle côte sur le marché des transferts, sont ainsi poussés vers la porte de sortie. C’est notamment le cas de Bamba Dieng. S’il représentait l’avenir du club sous les ordres de Jorge Sampaoli, le jeune attaquant traverse à présent une situation décevante à l’ OM. Et le départ d’Arkadiusz Milik à la Juventus n’a rien changé à sa situation.

Le joueur de 22 ans est toujours en instance de départ du côté de l’Olympique de Marseille. Il n’a pas pris part à aucune rencontre de son équipe depuis la reprise du Championnat de France, car l’entraîneur Igor Tudor a choisi de l’écarter, en préférant miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. Un traitement devenu difficile à supporter pour la pépite marseillaise, qui envisagerait désormais d’aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Si ces derniers temps, Newcastle, Fulham, Everton et l'OGC Nice sont venus aux renseignements en vue de sa signature, c’est bien le FC Lorient qui semble avoir pris les devants sur ce dossier.

Interrogé sur cette piste, le président lorientais, Loïc Féry, a lui-même confirmé l’intérêt de son club pour le footballeur marseillais. Il s’est d’ailleurs montré confiant concernant l’aboutissement de cette opération, même si les Merlus doivent faire face à contraintes financières dans ce dossier. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières », a révélé le président des Merlus au micro de Prime Video. Toutefois, le FC Lorient semble avoir trouvé une solution pour financer le recrutement de Bamba Dieng.

OM Mercato : Laurienté vendu pour boucler l’arrivée de Bamba Dieng

En effet, les Merlus sont sur le point de se séparer de leur attaquant Armand Laurienté, qui est attendu à Sassuolo ce lundi. Selon les informations de L’Équipe, l’affaire est déjà conclue entre les différentes parties. L’attaquant de 23 ans devrait rejoindre le club italien dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, le natif de Gonesse s'engagera pour cinq ans avec Sassuolo.

Le quotidien sportif assure que les dirigeants bretons ont trouvé un accord avec leurs homologues italiens pour un transfert d’Armand Laurienté à hauteur de 12 millions d’euros, bonus compris. Son départ permettra au FCL de dégager une place au sein de son secteur offensif et surtout de récolter des liquidités pour financer l'arrivée d'un nouvel ailier droit, en la personne de Bamba Dieng.

Les Merlus semblent donc bien déterminés à saisir l’opportunité menant au jeune attaquant de l’ OM. Mais reste à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente pour son transfert. Pour l’heure, les pensionnaires du stade Vélodrome se montrent intransigeants dans les discussions. Ils attendraient au moins un chèque avoisinant les 20 millions d’euros avant de céder leur jeune attaquant en cette fin de mercato.

OM Mercato : Le FC Lorient en négociations avancées pour Bamba Dieng

Quoi qu'il en soit, la direction du FC Lorient ne désespère pas pour l’arrivée de Bamba Dieng. D’autant plus que le jeune joueur ne serait pas contre l’idée de poursuivre son aventure en France sous les couleurs lorientaises. Les Merlus ont ainsi mis les bouchées doubles afin de boucler sa signature d’ici jeudi prochain. Nicolo Schira assure pour sa part que les négociations entre l’ OM et le FCL avancent dans le bon sens, au point où un accord n’est pas à exclure pour le transfert de Bamba Dieng. Tout dépendra sans doute de l’offre du FCL pour le jeune buteur phocéen. Aussi, dans l'obligation d'alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille ne devrait pas poser trop de difficultés pour un départ de son jeune crack. Cette fin de mercato risque donc très mouvementée pour l’avenir du champion d’Afrique en titre.