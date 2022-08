OM Mercato : C’est fait, une nouvelle vente enfin actée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 30 août 2022 à 13:52





OM Mercato : Lancé dans une vaste opération de dégraissage, l’Olympique de Marseille a trouvé le moyen de se débarrasser d’un indésirable.

OM Mercato : Pablo Longoria sur le point de se séparer d’un défenseur

La dernière ligne droite du marché des transferts s'annonce particulièrement agitée du côté de l’Olympique de Marseille. Très actif dans le sens des arrivées, avec onze recrues signées cet été, le club phocéen doit à présent dégraisser son effectif en vue de rééquilibrer ses comptes. Ainsi, plusieurs joueurs sont invités à quitter le navire marseillais d’ici jeudi prochain, date de fermeture du mercato.

Bamba Dieng, Cédric Bakambu et Jordan Amavi sont notamment les trois plus gros candidats à un départ. Le premier semble promis à un transfert au FC Lorient, qui multiplie les tractations en vue de boucler sa signature au plus vite. L’attaquant congolais est, lui aussi, proche de rejoindre la Turquie, où le Trabzonspor souhaite l’attirer. Quant au troisième, son départ de l’ OM semble d’ores et déjà acté en interne. Comme l’indique le journaliste Gianluigi Longari sur son compte Twitter, les dirigeants de l’Olympiakos ont intensifié ces dernières heures les négociations avec la direction de l’ OM et serait finalement parvenu à conclure un accord total pour le transfert de Jordan Amavi.

OM Mercato : Accord total entre Jordan Amavi et l’Olympiakos

Absent des plans d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche français s’apprête donc à rebondir en Grèce. Cette option évoquée depuis quelques jours aurait finalement séduit l’ancien joueur de l’OGC Nice, qui s’accrochait jusqu’ici à son contrat expirant en juin 2025 avec l’ OM. Sauf un rebondissement de dernière minute, Jordan Amavi devrait rejoindre l’Olympiakos sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Les derniers détails de son transfert auraient été réglés dans la soirée, au cours d'une réunion entre la direction du club grec, les dirigeants de l’ OM et les représentants du joueur. Si cette information se confirme, l’ancien joueur d’Aston Villa devrait faire ses valises de Marseille dans les prochaines heures afin de rejoindre la Grèce avant la fermeture du mercato. Son prêt à l'Olympiakos sera l'occasion pour lui de relancer sa carrière loin des pensionnaires du Vélodrome.