OM Mercato : Accord conclu, Marseille finalise un deal en défense

Publié par Timothée Jean le 29 août 2022 à 20:16





OM Mercato : L’Olympique de Marseille, qui a besoin de dégraisser son effectif cet été, est proche de se séparer d’un indésirable en défense.

OM Mercato : Jordan Amavi se rapproche de la Grèce

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille s’est renforcé de façon considérable lors de ce mercato estival. Le club phocéen est déjà parvenu à mettre la main sur onze nouveaux renforts et ambitions d’attirer au moins une recrue supplémentaire d’ici la fermeture du marché des transferts. Mais avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’ OM devra impérativement réduire sa masse salariale d’ici jeudi prochain. De nombreux joueurs sont en effet poussés vers la porte de sortie, à commencer par Jordan Amavi.

Le défenseur français ne rentre pas dans les plans du coach marseillais, Igor Tudor. La preuve, il n’a disputé aucun match sous les couleurs de l’ OM. Pire, l’ancien défenseur d’Aston Villa aurait déjà été informé qu’il ne fait plus partie des plans du coach marseillais pour la suite de la saison. Prêté par l'Olympique de Marseille à l’OGC Nice pour les six derniers mois de l'exercice 2021-2022, Jordan Amavi a donc intérêt à quitter le navire marseillais dès cet été, s’il souhaite bénéficier de plus de temps.

D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour son transfert. Ces dernières semaines, un intérêt pressant du Dinamo Zagreb était évoqué pour l’ancien Niçois. Mais finalement, c'est en Grèce qu’il devrait rebondir. Le journaliste italien, Fabricio Romano, confirme que l’Olympiakos est en négociations avancées pour l'acquisition de Jordan Amavi.

OM Mercato : L’Olympiakos boucle un accord pour Jordan Amavi

En quête de renfort défensif, le club grec touche même au but pour sa signature. Toujours selon la source, un accord de principe a été trouvé entre les dirigeants des deux clubs. Le deal s'est fait rapidement, puisque l’Olympiakos a récemment manifesté son intérêt pour le défenseur marseillais. Et de son côté, l’ OM ne pose pas vraiment d’obstacle pour le départ de son joueur. Les deux écuries seraient ainsi d’accord pour un prêt de Jordan Amavi, avec une option d’achat estimée à 2 millions d’euros, selon la presse grecque.

Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le principal concerné. Ce dernier détail devrait régler dans les prochaines heures. En rebondissant à l'Olympiakos, Jordan Amavi pourrait prochainement retrouver son ancien coéquipier Konrad De la Fuente, prêté cet été par l’ OM. Chez les champions de Grèce en titre, le latéral gauche français retrouverait également un autre ancien Marseillais en la personne de Mathieu Valbuena. Toutefois, rien n’est signé dans ce dossier.