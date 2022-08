Toulouse FC Mercato : Un transfert conclu entre le TFC et M'Gladbach

Publié par ALEXIS le 29 août 2022 à 12:42





Toulouse FC Mercato : Le TFC va réaliser une vente en cette fin de mercato estival. Un accord total aurait été trouvé pour le transfert d’un attaquant.

Toulouse FC Mercato : Accord total entre le TFC et M'Gladbach pour Ngoumou

Le Toulouse FC n’a pas pu conserver Nathan Ngoumou (22 ans), très sollicité. Le transfert du jeune ailier droit au Borussia Mönchengladbach est bouclé. Le Téfécé et le club allemand ont trouvé un accord pour le joueur issu du centre de formation des Toulousains, selon les informations de L’Équipe. Il va s’engager avec le club de Bundesliga ce début de semaine, d’après le quotidien sportif. Acteur majeur de la montée du Toulouse FC en Ligue 1 la saison dernière, Nathan Ngoumou (8 buts et 4 passes décisives en 35 matches de Ligue 2) était courtisé depuis le début du mercato estival, mais les tractations entre M’Gladbach et les dirigeants des Violets ont trainé jusqu’aux derniers jours du marché.

Toulouse FC Mercato : Nathan Ngoumou remplacé à 3 jours de la fin du marché ?

En instance de transfert, la révélation toulousaine en 2021-2022 a été écartée du groupe professionnel depuis le début de la saison. En dehors du match de la première journée, contre l’OGC Nice (1-1), qu’il a disputé entièrement, Nathan Ngoumou n’était pas dans le groupe de Philippe Montanier lors des trois journées suivantes. Il va quitter le Toulouse FC sur un total de 59 matches disputés en pro, pour 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Le club de la Ville Rose a désormais trois jours pour se renforcer, s'il décide de remplacer l'international Espoir français dans son effectif. Mais il est fort probable que personne n’arrive pour le remplacer, vu que le Téfécé avait déjà recruté Zakaria Aboukhlal (ailier droit) de l'AZ Alkmaar pour 2 M€.