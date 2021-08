OM Mercato : Clap de fin pour une piste offensive en Ligue 2

Publié par Timothée Jean le 27 août 2021 à 09:55

Parmi les joueurs suivis par l’ OM, le nom d'Amine Adli a souvent été cité. Mais le milieu offensif du Toulouse FC ne rejoindra pas Marseille cet été puisqu’il s’est officiellement engagé en faveur du Bayer Leverkusen.

OM Mercato : Amine Adli, une piste à oublier pour Marseille

Avec pas moins de dix recrues bouclées cet été, l’ OM n’en a pas encore terminé avec son recrutement ambitieux. Au-delà des ventes annoncées de Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara, le club phocéen a prévu d’attirer quelques renforts en cette fin du mercato estival. Jorge Sampaoli l’avouait il y a peu en conférence de presse : l’objectif est de doubler chaque poste pour appréhender au mieux les défis à venir.

Outre la piste menant à Andy Delort pour qui les dirigeants marseillais ont entamé des discussions avec Montpellier HSC, le club phocéen souhaite également un milieu offensif pour seconder Dimitri Payet au poste de meneur de jeu. C’est dans cette perspective que les dirigeants marseillais ont activé la piste menant à Amine Adli. Le jeune joueur de 21 ans sort d’une excellente saison en Ligue 2 avec Toulouse, où il a inscrit 8 buts délivré 7 passes décisives en 34 rencontres. Seulement, le club phocéen a accusé un énorme retard sur ce dossier et devra rapidement le refermer.

Amine Adli file au Bayer Leverkusen !

À une année de la fin de son contrat avec le TFC, Amine Adli souhaitait poursuivre sa carrière à l’étranger. Et après plusieurs semaines de négociations, le milieu offensif a enfin tranché. Il a décidé de s’engager en faveur du Bayer Leverkusen. Il s’est engagé avec le club allemand pour les cinq années, soit jusqu'en juin 2026. « Aujourd’hui, Amine va grandir du côté de Leverkusen. Le Toulouse Football Club et l’ensemble des supporters le remercient pour ce qu’il a accompli sous nos couleurs, et lui souhaitent une réussite et un épanouissement à la hauteur de son talent et de l’amour qu’il a donné pour notre maillot », peut-on lire dans le communiqué du club toulousain. Le montant de son transfert au Bayer 04 est estimé à environ 9 millions d’euros.