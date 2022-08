Stade Rennais Mercato : C’est fait, le SRFC acte un gros coup à Nice

Publié par ALEXIS le 30 août 2022 à 20:52





Stade Rennais Mercato : La signature d’un attaquant de l’OGC Nice au SRFC est imminent. Un accord total a été trouvé entre les parties pour son transfert.

Dans ces derniers instants du mercato estival, le Stade Rennais aurait bouclé le transfert d’Amine Gouiri de l’ OGC Nice. Sa signature est quasiment arrachée par le SRFC comme l'annonce Foot Mercato. « L’attaquant de 22 ans devrait officiellement devenir un joueur du Stade Rennais dans les prochaines heures. L'accord est quasiment total, et l'attaquant a été convaincu par le discours de Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. Les derniers détails devraient être réglés ce mardi soir ou mercredi et le joueur devrait s'envoler dans la foulée en Bretagne », a fait savoir le média spécialisé. D'ailleurs le N°11 niçois ne figure pas dans le groupe de Lucien Favre pour le match contre le LOSC, mercredi (21h) à Lille.

En difficulté à l’ OGC Nice depuis la saison dernière, après l’arrivée d’Andy Delort, Amine Gouiri a décidé de quitter le club azuréen cette fin de mercato. Il veut rejoindre le Stade Rennais et son ancien entraîneur à l’OL, Genesio. Justement, le technicien français a validé son profil et l'attend à Rennes. « C’est un bon joueur. C’est quelqu’un qui a beaucoup de qualités. Il a été un peu plus en difficulté à Nice, mais reste un joueur avec un gros potentiel, qui peut jouer en 4-4-2 », a apprécié l'entraîneur du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Un échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde en vue

Après avoir révélé un accord entre le Stade Rennais et l’OGC Nice pour le transfert de Gaëtan Laborde au Gym, contre un montant estimé à 20 M€, FM évoque un possible échange entre le buteur du club breton et Amine Gouiri. La source parle « d’une sorte d'échange "déguisé" entre les deux clubs, qui fait également leurs affaires sur le plan financier ». Si la double opération est conclue, Gaëtan Laborde retrouvera à Nice Andy Delort, avec qui il avait formé un duo décisif à Montpellier HSC lors de la saison 2020-2021. Quant à Amine Gouiri (22 ans), il pourra se relancer en Bretagne, dans la même équipe que Martin Terrier (25 ans), avec qui il a joué à l’Olympique Lyonnais entre 2018 et 2020.