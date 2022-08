PSG Mercato : Le Paris SG proche d'acter deux signatures en défense

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 15:15





PSG Mercato : Après avoir officialisé le transfert d'Edouard Michut à Sunderland, le Paris SG finaliserait le départ de l'un de ses défenseurs.

PSG Mercato : Abdou Diallo va aussi partir du Paris SG

Les signatures s’enchaînent au sein de l’écurie du PSG. Que ce soit dans le sens des arrivées avec Fabian Ruiz, officialisé hier soir, que des départs avec Édouard Michut qui s’est engagé à Sunderland, le club de la capitale souhaite enflammer les dernières heures du mercato estival. Toujours en attente d’un défenseur central, qui ne sera donc pas Axel Disasi, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler le départ du Sénégalais Abdou Diallo.

Le champion d’Afrique, placé dans la liste des indésirables depuis l’arrivée de Luis Campos, est proche de s’engager au RB Leipzig. Un retour en Allemagne pour l’ancien joueur de Dortmund, qui pourrait se finaliser ces prochaines heures. D’après L’Équipe et le journaliste sénégalais Papa Mahmoud Gueye, Leipzig aurait accéléré ce mercredi pour enrôler Abdou Diallo, dont le contrat au PSG court jusqu’en 2024. Les deux clubs discutent actuellement sur un prêt avec option d’achat, une information confirmée dans la foulée par le média GOAL. Non convoqué par Christophe Galtier pour affronter Toulouse ce soir au Stadium, le défenseur central aurait de son côté donné son feu vert à l’équipe entraînée par Domenico Tedesco pour un transfert cet été.

PSG Mercato : Layvin Kurzawa file à Fulham

Outre le dossier Abdou Diallo qui semble se concrétiser heure après heure, le Paris Saint-Germain va officialiser dans la journée le transfert de son défenseur latéral Layvin Kurzawa vers Fulham. Un temps réticent à l’idée de quitter le Parc des Princes, où il perçoit un salaire important, l’international français s’est récemment mis d’accord avec les Cottagers pour une arrivée dans les derniers instants du mercato.

Arrivé à Londres en début d’après-midi, Kurzawa a passé avec succès sa visite médicale et devrait être prêté une saison par le PSG. Une belle opération bouclée par Antero Henrique et Luis Campos, qui cherchent désormais à trouver un point de chute à deux milieux de terrain : Julian Draxler et Rafinha. Dans le même temps, le Paris SG a finalisé le départ de Leandro Paredes à la Juventus ainsi qu’Idrissa Gueye à Everton.