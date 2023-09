Poussé vers la sortie après un prêt non concluant au Benfica Lisbonne, Julian Draxler va évoluer au Qatar à compter de cette saison. Le PSG et le club d’Al-Ahly ont bouclé le deal.

Mercato PSG : Julian Draxler est arrivé à Doha samedi

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler quitte la Ligue 1 pour le championnat qatari. Pas dans les plans de Luis Enrique, le milieu offensif de 29 ans a donné son accord pour suivre son ancien coéquipier Marco Verratti au Qatar. Si le milieu de terrain italien a rejoint les rangs d’Al-Arabi SC, l’international allemand va s’engager en faveur d’Al-Ahly.

Le club qatari a annoncé sur son compte Twitter officiel que Draxler est arrivé à Doha samedi pour passer sa visite médicale ce dimanche avant de signer son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025, selon le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sports Allemagne. Toujours selon la même source, cette opération va rapporter une somme totalement inespérée dans les caisses du Paris SG.

Julian Draxler au Qatar pour plus de 20M€

Arrivé en janvier 2019 contre une enveloppe de 36 millions d’euros, l’ancien meneur du VfL Wolfsburg va rapporter un joli chèque au Paris Saint-Germain. À en croire Florian Plettenberg, le transfert de Julian Draxler est une belle affaire pour le PSG puisqu’elle va rapporter plus de 20 millions d'euros. Une somme inespérée pour un joueur qui était sous contrat jusqu'en juin 2024 seulement et prenait un confortable salaire de 7 millions d’euros par saison.

De son côté, Fabrizio Romano indique que les divers documents entre les dirigeants du PSG et leurs homologues d’Al-Ahli SC auraient été bel et bien signés pour le transfert de Draxler. Ce dimanche, le natif de Gladbeck devrait mener à bien une série de tests médicaux afin de définitivement valider son transfert dans le Golfe Persique. Comme Marco Verratti et Abdou Diallo, un autre joueur du Paris Saint-Germain va donc rejoindre le Qatar.