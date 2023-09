Annoncée aux trousses du PSG pour ses nombreux transferts en direction du Qatar lors du mercato estival, l’UEFA a fait une mise au point sur ce dossier.

Mercato PSG : L’UEFA ne s’intéresse pas encore au Paris SG

Ces derniers jours, diverses sources ont annoncé que le PSG allait prochainement être au coeur d'une enquête de l'UEFA pour les transferts de Marco Verratti, Julian Draxler Abdou Diallo. L’instance européenne s’est prononcée sur le sujet. Les trois joueurs ont rejoint le Qatar contre une somme totale de 80 millions d'euros, hors bonus.

D’après les informations du journal L'Équipe, l'UEFA allait évaluer si les montants de ces transferts étaient justes ou non. Mais selon un porte-parole de l'organe directeur de l'UEFA, aucune action particulière n’était à l’ordre du jour concernant les transactions du Paris Saint-Germain en direction du Qatar.

« L'organe de contrôle financier du club de l'UEFA n'a pas encore commencé à se pencher sur ces questions puisqu'il attend que les clubs soumettent leurs comptes finaux d'ici la mi-octobre. L'Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) analysera ensuite la situation de chaque club et décidera de la façon de procéder », a expliqué le commissaire de l'UEFA au média CityAM. De son côté, le PSG n’a jamais été perturbé par les rumeurs sur ses opérations avec le Qatar.

Le PSG serein sur ses transferts avec le Qatar

En effet, auprès de L’Équipe, le champion de France en titre avait déjà présenté ses arguments, en expliquant notamment que les prix du marché sont fluctuants et donc difficiles à déterminer, comme la razzia de l’Arabie Saoudite durant l’hiver. Ensuite, « le Paris SG estime qu'il n'y a pas de problème. QSI n'est pas actionnaire des clubs acheteurs », ont indiqué les services du président Nasser Al-Khelaïfi, pour qui le PSG et les clubs qataris, qui ont recruté Abdou Diallo, Julian Draxler et Marco Verratti, n’ont absolument rien à voir.