OL Mercato : Lyon officialise la signature d'une jeune pépite

OL Mercato : À quelques heures de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais vient de recruter un jeune milieu de terrain prometteur.

OL Mercato : Lyon recrute Pathé Mboup

Alors que Lyon vient de vendre Lucas Paqueta pour 61 millions d'euros et s'apprête à vendre Houssem Aouar qui est courtisé par le Benfica Lisbonne et l'OGC Nice, plusieurs joueurs ont été envoyés en prêt comme Tino Kadewere qui a rejoint Majorque et Youssouf Koné à Ajaccio. De l'autre côté, l' OL n'a pas beaucoup recruté dans cette fin de mercato, mais vient d'officialiser la signature d'une jeune pépite provenant du club partenaire l'AS Dakar Sacré Cœur.

En effet, Lyon vient d'officialiser la signature de Pathé Mboup qui signe son premier contrat pro en s'engageant pendant deux ans avec l'Olympique Lyonnais. Formé au Sénégal depuis ses 10 ans, il devient la quatrième recrue de l' OL issu du Dakar Sacré Coeur après Ousseynou Ndiaye, Abdoulaye Ndiaye et Célestino Iala. Le jeune joueur de 20 ans évoluera en National 2 avec la réserve lyonnaise où il pourra continuer sa formation.

OL Mercato : Houssem Aouar proche d'un départ

Non retenu par Peter Bosz pour affronter l'AJ Auxerre dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, Houssem Aouar passe ses dernières heures dans sa ville natale avant de s'envoler en Angleterre. Deux clubs de Premier League lui font de l'œil et essayeraient d'obtenir les services du lyonnais. Nottingham Forest est beaucoup plus proche de recruter l'international français sachant qu'un accord avec le joueur est déjà conclu.

Néanmoins, l' OL avait refusé une offre d'environ 10 millions d'euros en provenance du promu. Fulham voudrait aussi s'offrir le joueur ainsi que l'OGC Nice et le Benfica Lisbonne qui a déjà proposé une offre à Lyon. Les dernières heures du mercato vont être décisives dans l'avenir d'Houssem Aouar, mais ce dernier préférerait rejoindre l'Angleterre.