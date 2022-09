FC Nantes Mercato : Deux attaquants de Reims visés par le FCN

Publié par Thomas le 01 septembre 2022 à 12:33





FC Nantes Mercato : Toujours à la recherche d'un avant-centre compétitif, le FCN a jeté son dévolu sur deux pépites du Stade de Reims.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut son buteur d’ici la fin de la journée

À moins de 24 heures de la fin du marché des transferts, le FC Nantes remue ciel et terre pour se renforcer, notamment dans son secteur offensif. Jugé prioritaire par la cellule de recrutement Jaune et Vert, la signature d’un avant-centre de haut niveau a longtemps connu des grabuges cet été. Si les Canaris s’apprêtent à officialiser la venue d’Ignatius Ganago du RC Lens, le club vise encore une recrue à ce poste et aurait tenté deux opérations du côté du Stade de Reims.

Comme le dévoile Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, Mogi Bayat et Franck Kita auraient contacté le board rémois hier pour se faire prêter El Bilal Touré. L’attaquant de 21 ans, sous contrat avec le SDR jusqu’en 2024, connaît un début de saison délicat. Titularisé à une seule reprise, lors de la première journée contre l’ OM (défaite 4-1), le Malien a progressivement perdu sa place devant, une situation qui n’avait pas échappé au FC Nantes. Malheureusement pour les Canaris, l’équipe entraînée par Oscar Garcia a gentiment recalé l’offre de la direction nantaise. Dans le même temps, les Jaune et Vert ont tenté un autre deal chez les Champenois.

FC Nantes Mercato : Avant El Bilal Touré, le FCN voulait Nathanaël Mbuku

Toujours selon Mohamed Toubache-Ter, les derniers vainqueurs de la Coupe de France auraient tenté de recruter le prometteur Nathanaël Mbuku, voué à un grand avenir au Stade de Reims. Une opération vite avortée, puisque le joueur aurait tout simplement refusé les avances du FCN à quelques jours de la fin du mercato. " Nathanaël Mbuku aurait décliné Nantes ", annonce l’ancien responsable communication de l'Angers SCO. Un nouvel échec donc pour l’équipe d’Antoine Kombouaré, qui aurait relancé récemment des négociations avec Ahmed Syed, dit "Zizo", ailier au club de Zamalek. Le père du joueur aurait confirmé des discussions avec le FC Nantes hier soir pour le transfert de l’Égyptien.