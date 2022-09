Stade Rennais Mercato : Deux signatures surprises actées au SRFC !

Publié par Timothy le 02 septembre 2022 à 13:29





Stade Rennais Mercato : Les transferts se sont agités au SRFC. En plus de l'arrivée de deux renforts de taille, deux signatures surprises sont survenues.

Stade Rennais Mercato : Un défenseur central et un milieu gauche débarquent

L'information est passée presque inaperçue. Pourtant, le Stade Rennais bien recruté un défenseur central, international U20 avec l'équipe du Maroc, dans les derniers instants du mercato estival. Mohamed Jaouab, 20 ans, 1m98, arrive en provenance de l’Académie Mohammed VI, dont a fait partie un certain Nayef Aguerd, qui a quitté le SRFC cet été pour rejoindre West Ham. Les deux joueurs marocains ont le même agent en la personne de Ismail Mouline. Une très bonne pioche pour le board Rouge et Noir, même si le jeune joueur devrait dans un premier temps évoluer avec l'équipe réserve du Stade Rennais.

Autre recrue actée par le Stade Rennais, cette fois-ci en provenance du FC Lorient. Le milieu gauche Redwan Bourlès, 19 ans, rejoint le SRFC et devrait lui aussi renforcer la réserve en N2. " Heureux et fier de pouvoir m'engager au Stade Rennais. Je tiens à remercier les dirigeants pour la confiance accordée. Je tiens également à remercier mes proches pour ce soutien quotidien, mes agents d'avoir pu réaliser cela. Une nouvelle aventure commence ", a-t-il posté sur son compte Instagram.

Stade Rennais Mercato : Pas de milieu box-to-box comme espéré

Si l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, souhaitait dans son effectif un milieu de terrain box-to-box, le Stade Rennais n'aura finalement pas trouvé cette perle rare dans ce mercato estival. Le groupe rennais sera donc en petit comité au milieu de terrain, composé de seulement cinq joueurs, dont les jeunes pépites Lesley Ugochukwu (18 ans) et Désiré Doué (17 ans).

Quelques heures seulement après la fin du mercato, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a livré ses impressions face à la presse sur ce marché, et notamment sur ce milieu box-to-box tant recherché, en vain. " On n’a pas réussi dans ce mercato à trouver ce profil, à le faire signer. La réflexion maintenant a été de peut-être changer de système, avec un milieu de terrain en moins. Aujourd’hui, nous en avons 5 pour 2 places si on joue en 4-4-2. On aura les moyens de tous les faire jouer. En tant que club formateur, on a aussi nos désirs de pouvoir faire profiter nos joueurs jeunes de temps de jeu. "