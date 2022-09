Stade Rennais Mercato : Le SRFC proche d'une prolongation imminente

Publié par Timothy le 02 septembre 2022 à 11:29





Stade Rennais Mercato : Après un mercato réussi avec brio, le SRFC s'apprête à prolonger un cadre de l'effectif de Bruno Genesio.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud lié au SRFC jusqu'en 2025

Après avoir bouclé la venue de six renforts à différents postes, dont deux en toute fin de mercato (Amine Gouiri de l'OGC Nice et Christopher Wooh du RC Lens), le Stade Rennais pense désormais à consolider son effectif pour les saisons futures. Annoncé proche d'un départ, le défenseur Hamari Traoré a finalement fait le choix de rester à Rennes et se rapproche d'une prolongation. Une bonne opération pour les Rouge et Noir qui pensaient perdre leur capitaine cet été, un temps annoncé dans la short-list du Barça.

Un autre cadre de Bruno Genesio était particulièrement suivi en Europe. En fin de contrat en juin 2023, Benjamin Bourigeaud serait tout proche de prolonger au Stade Rennais, jusqu'en 2025, comme révélé par France Bleu Armorique. Auteur de 12 buts et 16 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif était dans le viseur de plusieurs clubs ces dernières semaines, déclinant des offres de l'OL, l'OGC Nice, Fulham et Nottingham Forest.

Stade Rennais Mercato : Une dernière journée de mercato agitée au SRFC

La fin de ce mercato estival a particlièrement été mouvementée au Stade Rennais, avec l'officialisation de trois départs et deux arrivées. Amine Gouiri a quitté Nice, hier, pour poser ses valises à l'aéroport de Saint-Jacques de la Lande. Les dirigeants bretons ont déboursé 28 millions d'euros, faisant de lui la recrue la plus onéreuse de l'histoire du SRFC. En parallèle, Gaëtan Laborde a fait le chemin inverse pour atterrir à Nice.

Le défenseur central du RC Lens, Christopher Wooh a signé au Stade Rennais dans les derniers instants du mercato contre la somme de 9 millions d'euros. De son côté, Loïc Badé file en prêt à Nottingham Forrest. Annoncé sur le départ, l'attaquant Serhou Guirassy retourne en Bundesliga, cette fois à Stuttgart, pour un prêt d'une saison avec option d'achat. Enfin, le gardien sénégalais, Alfred Gomis n’ayant pas trouvé de point de chute reste à Rennes, malgré un intérêt prononcé de l'ESTAC dans les derniers jours du mercato.