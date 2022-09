PSG Mercato : Le Paris SG s’offre un renfort colossal en défense

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 16:29





PSG Mercato : Au lendemain de la fermeture du marché des transferts de l’été, le Paris Saint-Germain poursuit le renforcement de son effectif.

PSG Mercato : Une nouvelle recrue pour les Féminines du Paris SG

Si le mercato estival a refermé ses portes jeudi soir, les équipes féminines peuvent encore se renforcer. Ainsi, après avoir enregistré l’arrivée de l’attaquante internationale islandaise Berglind Bjorg Thorvaldsdottir la semaine dernière, la section féminine du Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi la venue de la défenseure chinoise Li Mengwen.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Li Mengwen. L’internationale chinoise est prêtée par le club de Jiangsu jusqu’en juin 2023. Li Mengwen a débuté le football en 2006, à l’âge de 11 ans, dans le club de Suzhou, avant de rejoindre le Jiangsu LFC trois ans plus tard. Avec l’ancien club de Gérard Prêcheur, la défenseure a remporté trois Coupes de Chine (2017, 2018 et 2019), deux Coupes de la Ligue de Chine (2018 et 2019) ainsi qu’un championnat et une Supercoupe de Chine (2019) (…) Le Club souhaite la bienvenue à Li et un parcours couronné de succès sous le maillot parisien », écrit le Paris SG sur son site officiel.

Le communiqué du PSG ne précise pas si ce prêt est assorti d’une option d’achat. Mais ce n’est pas tout puisque les dirigeants parisiens auraient également tenté d’attirer une autre joueuse. Une milieu de terrain en prévision à un possible départ de Grace Geyoro qui veut rejoindre Chelsea.

PSG Mercato : Victoria Pelova a dit « non » au Paris SG

En effet, le média local De Telegraaf assure que l'internationale néerlandaise Victoria Pelova aurait pu rallier le Paris Saint-Germain cet été. Malgré une importante offre du club de la capitale, la milieu offensive de l’Ajax Amsterdam a préféré décliner l’offre, préférant attendre une opportunité de rejoindre l’Angleterre. La joueuse de 23 ans préfère donc passer les prochains six mois aux Pays-Bas.