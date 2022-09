PSG : Après le Mercato, le Paris SG reçoit une terrible nouvelle

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2022 à 23:29





PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont bouclé leur mercato avec l’arrivée de Carlos Soler, mais le Paris SG va désormais faire face à l’UEFA.

PSG Mercato : Lourde sanction du Fair-Play Financier pour le Paris SG

L'UEFA a publié ce vendredi son rapport concernant le Fair-Play Financier « sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 », explique le communiqué de l'instance européenne. Et comme attendu, le Paris Saint-Germain a écopé d’une grosse amende de 65 millions d'euros, dont 10 millions d’euros sont à payer maintenant et 55 millions d’euros en sursis. Il s’agit de la plus grosse sanction de l’année, puisque les autres grands clubs européens qui n’ont pas respecté les règles du Fair-Play Financier n’ont pas pris aussi cher.

L’AS Rome doit payer une amende de 5 millions, l’Inter Milan 4 millions, la Juventus Turin 3,5 millions, l’AC Milan 2 millions et Besiktas 600.000 euros. Le LOSC, qui a participé à la dernière Ligue des champions après avoir remporté la Ligue 1 en 2021, est également sanctionné. Les Dogues n’ayant que « partiellement rempli les objectifs fixés. »

Ils sont sanctionnés d’une limitation du nombre de joueurs sur la liste A en coupe d’Europe et de restrictions sur les transferts jusqu’en 2023. Seuls l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais ont satisfait aux exigences de l’ICFC de l’UEFA. Le Champion de France en titre devra se mettre en conformité dans les trois années à venir, sinon le sursis sera révoqué.

PSG : Des sanctions qui vont jusqu'à l'expulsion

Une partie des accords passés entre l'UEFA et les clubs visés a été publiée par l'instance et on y apprend quelques détails supplémentaires. La procédure actuelle a débuté courant février ou mars et est donc le résultat de six mois d'investigation, les accords ayant été ratifiés en août. Désormais, les clubs punis sont censés soumettre tous les six mois des documents spécifiés par l'UEFA montrant leurs progrès économiques qui leur permettra de revenir dans les clous.

A noter que, si le PSG ou les autres n'arrivent pas à revenir dans les clous, ils risquent les sanctions suivantes : réduction du nombre de joueurs sur les listes des compétitions de l'UEFA (Champions League, Europa League, etc), impossibilité d'enregistrer des recrues sur les listes en question et exclusion des compétitions UEFA suivantes en cas de qualification durant les trois saisons qui suivent. Les clubs savent désormais ce qu'ils risquent, à eux de revenir dans les clous sous peine de voir les sanctions être beaucoup plus fortes. Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG sont donc prévenus.