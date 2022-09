Stade Rennais Mercato : Le SRFC va conserver un de ses cracks

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 19:05





Stade Rennais Mercato : Pisté par l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre, un jeune buteur du SRFC va finalement rester en Bretagne.

Stade Rennais Mercato : Matthis Abline va rester

Alors que le mercato vient de se terminer, les tensions régnaient encore dans les dernières heures concernant un transfert de Matthis Abline. Le jeune buteur du SRFC était très convoité en Ligue 1, notamment par des promus (AC Ajaccio et AJ Auxerre). Soucieux de ne pas avoir suffisamment de temps de jeu cette saison, le natif d'Angers aurait pu être tenté par un départ.

Mais ce ne sera pas le cas selon le site de supporters bretons Stade Rennais Online, car l'avant-centre de 19 ans a reçu des certitudes de la part du SRFC. Tout d'abord, si le Stade Rennais a réalisé un échange Gaëtan Laborde - Amine Gouiri, l'entraîneur Bruno Genesio lui a montré qu'il comptait sur lui en le faisant rentrer lors du dernier match contre Brest (victoire 3-1). S'il n'a joué que 42 minutes au total en 3 rencontres de Ligue 1, Matthis Abline peut aussi se montrer confiant avec le récent transfert de Serhou Guirassy au VFB Stüttgart.

Stade Rennais Mercato : Un calendrier très lourd cette saison

Il n'y a donc plus de doute sur le fait que Matthis Abline va rester au Stade Rennais. Bruno Genesio s'est même permis un petit commentaire à son sujet suite à la rencontre face au Stade Brestois : « Je l’ai fait rentrer à la 60e minute. Si je ne comptais pas sur lui, il ne serait pas rentré. » avait ainsi glissé le coach du SRFC en conférence d'après-match.

D'autant que le calendrier du Stade Rennais va être très chargé cette saison. En effet, les Bretons vont disputer la Coupe de France, la Ligue 1 mais également la Ligue Europa, avec des objectifs plus ou moins élevés. Toute l'équipe va donc devoir être mobilisée dans la réalisation de ces objectifs, et chaque élément de l'effectif sera évidemment important. C'est pourquoi l'annonce du transfert avorté de Matthis Abline devrait être une vraie bonne nouvelle pour le SRFC, lui qui avait inscrit 6 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de Ligue 2 la saison dernière avec Le Havre.