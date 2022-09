LOSC Mercato : Olivier Létang indique la sortie à un attaquant

Publié par Ange A. le 04 septembre 2022 à 00:55





LOSC Mercato : Olivier Létang a scellé l’avenir d’Isaac Lihadji au Lille OSC. L’ancien marseillais n’a plus d’avenir avec le club nordiste.

LOSC Mercato : Isaac Lihadji poussé vers le départ à Lille

Arrivé avec le statut de grand espoir en provenance de Marseille en 2020, Isaac Lihadji n’est plus que l’ombre de lui-même. L’ailier de 20 ans ne répond pas aux attentes placées en lui au Lille OSC. Depuis sa signature, il n’a pris part qu’à 39 matchs pour un but et cinq passes décisives. Nouvel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca ne compte pas sur l’ancien marseillais cette saison. Le technicien portugais ne l’a convoqué qu’à une reprise depuis le début du championnat. C’était lors de la première journée lors du carton contre l’AJ Auxerre (4-1). Le départ de Lihadji de Lille était d’ailleurs attendu cet été comme l’a confirmé Olivier Létang. Le président lillois est courroucé par la situation du joueur resté au club nordiste. Il n’a manqué de lui adresser un message clair dans ce sens.

Le coup de gueule de Létang contre Lihadji

Pour Olivier Létang, Isaac Lihadji doit déjà tourner la page du Lille OSC, même si son contrat court encore jusqu’en 2023. « Isaac, son avenir n’est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir, mais ça n’a pas pu se faire. C’était un club français, mais ce n’était pas Lorient. (...) À lui de savoir ce qu’il veut faire, s’il veut jouer au football ou non. C’est à lui de se décider, s’il veut jouer au football ou faire autre chose », a indiqué le président des Dogues lors d’une conférence de presse. Reste maintenant à savoir si l’ancien marseillais va se trouver un point de chute au mercato d’hiver. À défaut, il quittera le club nordiste en tant que joueur libre dans un an.