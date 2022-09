PSG Mercato : L'énorme mise au point de Galtier sur Skriniar

Publié par Ange A. le 04 septembre 2022 à 07:05





PSG Mercato : Au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain sur le FC Nantes samedi, Christophe Galtier est revenu sur le dossier Milan Skriniar.

PSG Mercato : Christophe Galtier lâche ses vérités sur Milan Skriniar

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré samedi avant de retrouver la Juventus de Turin en Ligue des champions. Le PSG reçoit la Juve pour la 1re journée de la phase de poules de la C1. En marge de cette affiche, Paris a dominé le FC Nantes (0-3) à La Beaujoire. Au sortir de ce succès, Christophe Galtier est revenu l’un des dossiers chauds du mercato parisien. L’entraîneur parisien a évoqué le transfert avorté de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque était la priorité défensive de Paris cet été. Le technicien de 56 ans souligne les grosses exigences des Nerrazzurri dans ce dossier.

« On a eu beaucoup de départs, beaucoup de prêts. Skriniar était un joueur qu’on avait identifié et on pensait qu’on était tout proche d’un accord à un certain moment, mais au fur et à mesure, les prix sont montés. Après, je peux comprendre notre président, sur une dernière année de contrat, son transfert serait énorme. Moi, je suis en relation permanente avec mon président et Luis Campos, pas avec Antero Henrique », a indiqué l’ancien coach lillois.

L’Inter se justifie pour son défenseur international

Administrateur délégué de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta est aussi revenu sur l’été agité de son défenseur courtisé par le Paris Saint-Germain. Les dirigeants lombards n’avaient pas l’intention de céder leur roc défensif. « Nos propriétaires ont été très clairs : ils ont rejeté toutes les propositions pour Skriniar. Ils ont encore été forts sur le poste : Skriniar était intouchable », a confié le responsable intériste. Resté à l’Inter, Milan Skriniar ira jusqu’au bout de son contrat avec le club italien. Reste à savoir s’il va rempiler avec l’Inter ou partir en tant que joueur libre l’été prochain.