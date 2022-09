LOSC Mercato : Letang fait le point sur le mercato estival

Publié par Dylan le 04 septembre 2022 à 14:13





LOSC Mercato : Le président Olivier Létang a fait le bilan du mercato estival nordiste, qui compte dix recrues pour treize départs.

LOSC Mercato : Olivier Létang se dit satisfait du mercato estival

Après un mercato estival riche en rebondissements, le LOSC peut enfin se reconcentrer sur la compétition. Le club nordiste a enregistré l'arrivée de dix joueurs (sans compter les retours de prêt) et a encaissé treize départs. Parmi les nouveaux visages, on peut citer l'expérimenté Rémy Cabella, l'ancien goleador clermontois Mohamed Bayo ou encore le prometteur attaquant Alan Virginius.

Des recrues qui ont pu évidemment se faire grâce à un travail acharné de la cellule de recrutement. Le président du LOSC, Olivier Létang, se dit fier de l'effectif construit en ce début de saison : « Nous sommes satisfaits de notre mercato. La mentalité de l'équipe est très bonne. On devra être plus tueurs devant le but. Les arrivées d'André (Gomes) et d'Adam (Ounas) apportent encore de la qualité. Maintenant, il faut travailler pour gagner. Nous sommes en train de stabiliser le club d'un point de vue économique. Cela prendra du temps. Notre responsabilité, c'est de prendre soin du LOSC. » a t-il déclaré en conférence de presse, peu avant la rencontre à disputer face au Montpellier HSC.

LOSC Mercato : Létang est conquis par sa dernière recrue, Adam Ounas

Dernière recrue en date du mercato lillois, Adam Ounas n'était pas forcément prévu dans la liste des arrivées dans le Nord. Pourtant, l'ancien bordelais a bel et bien rejoint l'actuel sixième de Ligue 1 dans les toutes dernières heures du mercato estival, contre un chèque de 3 millions d'euros. Devenu indésirable à Naples depuis quelque temps, l'international algérien (19 sélections, 5 buts) n'a jamais vraiment convaincu les dirigeants des Gli Azzurri, enchaînant notamment des prêts à Cagliari et à Crotone. Très côté en Ligue 1, où il a porté avec honneur les couleurs de Bordeaux et de Nice, Adam Ounas n'a pas pu résister à l'envie de se relancer dans le championnat français, en l'occurence chez les Dogues.

Une envie saluée par le président Olivier Létang, qui ne s'est pas retenu pour dire du bien du joueur : « C’est un garçon avec des qualités incroyables. Je lui ai aussi dit qu’il n’avait exploité que 15% de son potentiel. On est ravis de son arrivée. C’était apparemment un feuilleton au LOSC, puisqu’avant même mon arrivée il y avait un intérêt du club. Je le remercie, parce que pour quitter Naples, il a montré qu’il voulait vraiment venir. Il a fait des sacrifices pour pouvoir faire partie de l’aventure. » s'est-il ainsi exprimé lors de la présentation d'Ounas à la presse samedi. L'ailier droit de 25 ans pourrait disputer ses premières minutes sous les couleurs des Dogues face à Montpellier ce dimanche.