RC Strasbourg Mercato : Un taulier en défense de retour en Ligue 1

Publié par Dylan le 05 septembre 2022 à 13:35





RC Strasbourg Mercato : Transféré cet été du côté de Mayence, un défenseur a très mal débuté et pourrait être tenté à l'avenir par un retour en Ligue 1.

RC Strasbourg Mercato : L'aventure d'Anthony Caci commence mal à Mayence

Titulaire incontestable sur les deux dernières saisons passées avec le RC Strasbourg, le défenseur central Anthony Caci avait décidé de quitter l'Alsace en janvier pour rejoindre le FSV Mayence en Bundesliga. Le joueur polyvalent de 25 ans a donc découvert le championnat allemand en fin d'été, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Tout d'abord, la préparation d'intersaison a été plus que compliquée pour le natif de Forbach, puisqu'elle a été tronquée par une blessure. Ensuite, Caci a pu revenir à temps pour disputer les premiers matchs de Bundesliga avec Mayence, mais il ne s'attendait sûrement pas à jouer... que 18 petites minutes en cinq rencontres de championnat.

Remplaçant lors du dernier match disputé à Mönchengladbach dimanche, Anthony Caci a assisté à la victoire de son équipe depuis le banc de touche. Pour le moment, l'ancien strasbourgeois n'a participé qu'à une seule rencontre : c'était face à Leverkusen il y a plus d'une semaine (défaite 0-3). Un temps de jeu bien maigre pour celui qui avait disputé 71 matches avec le Racing sur les 2 derniers exercices de Ligue 1, et qui pourrait très vite l'agacer s'il n'augmente pas dans les mois à venir.

RC Strasbourg Mercato : Anthony Caci bientôt de retour au RCSA ?

Anthony Caci pourrait-il être agacé au point de plier bagages cet hiver ? Pas sûr, mais la question se posera si sa situation ne s'améliore pas. En effet, celui qui peut jouer également arrière-gauche a la cote en Ligue 1, et n'a pas caché son amour pour le RCSA, son ancien club. D'ailleurs, le joueur avait tout fait pour prolonger avec le club alsacien. « C’était ce que je voulais, prolonger, rester et construire encore avec le Racing. Et j’ai vraiment tout fait pour prolonger. Ça fait maintenant 11 ans que je suis ici. Le Racing, c’est mon club… C’est celui qui m’a donné ma chance, qui m’a fait grandir en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme », s'était ainsi confié Caci dans une interview pour Le 10 Sport.

Si la porte semble désormais fermée pour un retour à Strasbourg, l'OM pourrait être le futur club d'Anthony Caci. Les Phocéens suivaient de près le taulier de 25 ans il y a un an d'après Foot Mercato, et devraient être attentifs à sa situation à l'avenir. Caci pourrait être une option si un ou plusieurs défenseurs olympiens venaient à se blesser ou à partir durant le mercato hivernal. Toutefois, aucune discussion n'a été officialisée entre le club de Pablo Longoria et l'entourage d'Anthony Caci. De son côté, l'entraîneur de Mayence, Bo Svensson, a récemment encensé sa nouvelle recrue en assurant qu'il s'imposait à l'entraînement et qu'il pouvait être une bonne option en vue des matchs à venir.