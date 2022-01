RC Strasbourg Mercato : Un nouveau départ déjà acté en défense !

Publié par Timothée Jean le 15 janvier 2022 à 04:01

Très discret sur le marché des transferts, le Racing Club de Strasbourg s’apprête à perdre l’un de ses défenseurs. Celui-ci devrait rebondir en Buindesliga.

RC Strasbourg Mercato : Anthony Caci rejoindra Mayence l’été prochain

Le Racing Club de Strasbourg Alsace connaît un mercato hivernal mouvementé, notamment dans le sens des départs. Après le transfert de son gardien de but, Bingourou Kamara, à Charleroi en Belgique, le club alsacien vient de perdre un nouvel élément. Anthony Caci quittera le RC Strasbourg à l’issue de la saison en cours. Et pour cause, le latéral gauche de 24 ans, dont le bail expire en juin prochain, a déjà tranché pour sa future destination.

Si la direction du RC Strasbourg ambitionnait de prolonger son bail, L’Équipe rapporte que c’est bien le club de Mayence qui est parvenu à remporter la course à sa signature. Libre de négocier avec le club de son choix cet hiver, Anthony Caci aurait déjà signé un pré-contrat avec le club allemand. Si cette information se confirme, le latéral gauche alsacien rejoindra l’actuel 10e de Bundesliga la saison prochaine.

Anthony Caci finira tout de même la saison en Alsace et a insisté sur le fait qu'il donnerait tout pour le club entraîné par Julien Stéphan, avant de s’en aller librement à l’issue de la saison.

Anthony Caci était très courtisé cet hiver

Pur produit du club, Anthony Caci a gravi les échelons avant de s’imposer en équipe première. Le joueur de 24 ans a déjà disputé 19 rencontres avec le RCSA cette saison, toutes compétitions confondues. Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. De nombreux clubs de Bundesliga, tel que l'Eintracht Francfort et le Hertha Berlin ont essayé de le faire signer. Mais les dirigeants de Mayence auront su être plus convaincants. Les éventuels courtisans devront donc se tourner vers d'autres joueurs...