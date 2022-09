PSG Mercato : 60M€, le Paris SG tient un nouveau phénomène mondial

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 14:05





PSG Mercato : Après Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait prochainement accueillir un nouveau phénomène du football mondial. L’affaire serait déjà bouclée.

PSG Mercato : Accord entre le Paris SG et Palmeiras pour un crack brésilien

L’effectif de Christophe Galtier pourrait s’enrichir davantage avec un crack brésilien le plus prometteur. Malgré les présences de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche de nouveaux talents. Dans cette optique, le club de la capitale aurait réussi un énorme coup avec un prodige brésilien déjà considéré dans son pays comme le futur Neymar. En effet, selon les informations relayées ces derniers heures par GloboEsporte, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens se seraient d’ores et déjà mis d’accord avec Palmeiras pour le transfert du phénomène Endrick, qui est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Àgé seulement de 16 ans, le jeune attaquant a été associé à presque tous les grands clubs européens puisque le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool, Manchester United et bien d’autres formations ont tenté de le recruter. Mais le média brésilien assure que le PSG est parvenu à battre la concurrence dans ce dossier avec un chèque de 60 millions d’euros. Raison pour laquelle les dirigeants de Palmeiras auraient dernièrement refusé les propositions du Real Madrid et du Barça selon la presse espagnole.

Lié à son club formateur jusqu’en juin 2025, Endrick devrait passer sous pavillon parisien après la Coupe du Monde au Qatar, une fois que les deux clubs auront régler les quelques détails qui restent à discuter pour valider l’opération. Un joli coup pour le PSG qui garanti ainsi l’avenir avec un joueur déjà considéré comme un futur crack. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Luis Campos vise également Gonzalo Sosa

En effet, selon La Defensa Central, Endrick ne serait pas le seul jeune talent visé par le Paris Saint-Germain puisque Luis Campos serait également en contact avec les responsables du club argentin du Racing Club pour le milieu de terrain Gonzalo Sosa. À 17 ans, le jeune compatriote de Lionel Messi est déjà considéré comme un futur génie à son poste et le Champion de France en titre travaillerait en coulisses pour obtenir sa signature. Opposé au Real Madrid sur cette piste, le PSG serait bien embarqué pour s’offrir les services de Gonzalo Sosa, qui serait vu comme le futur héritier de Marco Verratti. Endrick, lui, serait attendu pour succéder à son compatriote Neymar dans quelques années.