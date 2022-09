OM Mercato : Un nouveau coup dur tombe pour Dieng après Nice

Publié par Timothée Jean le 05 septembre 2022 à 14:35





OM Mercato : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Bamba Dieng, qui était proche de rejoindre l’OGC Nice ces derniers jours.

OM Mercato : Tudor prend une terrible décision pour Bamba Dieng

Malgré un mercato riche en termes de signatures, avec douze recrues signées cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint tous ses objectifs. La direction marseillaise souhaitait boucler quelques ventes dans les dernières journées du marché des transferts. Et tout en haut de la pile de dossiers se trouvait bien évidemment le nom de Bamba Dieng. Absent des plans d’Igor Tudor, l’international sénégalais semblait même proche de quitter le navire marseillais en cette fin de mercato estival.

Attendu un temps du côté du FC Lorient, le jeune joueur de 22 ans avait finalement répondu favorablement aux avances de Leeds United, avant de changer d’avis en faveur de l’OGC Nice. Mais là encore, les choses se sont compliquées à la dernière minute. Bamba Dieng s’est fait recaler lors des tests médicaux, suite à une anomalie détectée au genou. C’est donc l’âme en peine qu’il est rentré de Nice. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune attaquant vient de subir un coup dur à Marseille.

Le Champion d’Afrique en titre, qui n’a disputé aucun match de Ligue 1 depuis l’entame de la saison, n'a pas été inscrit par l' OM dans la liste pour la Ligue des Champions. Il fait ainsi les frais des arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez, recrutées cet été. Cette mise à l’écart est aussi un message envoyé par Igor Tudor qui ne compte pas vraiment s’appuyer sur le jeune joueur pour la suite de la saison. Devenu indésirable à l’OM, Bamba Dieng a ainsi intérêt à aller voir ailleurs s’il souhaite retrouver plus de temps de jeu cette saison. D’autant plus que le mercato reste encore ouvert dans d’autres destinations.

OM Mercato : Bamba Dieng maintient sa décision inchangée

D’ailleurs, selon les dernières informations de L’Équipe, le club d’Anvers aurait déjà approché le jeune joueur en vue de l’attirer en Belgique où le mercato est encore ouvert. Sauf que la décision du joueur fût sans appel. Non retenu pour la prochaine Ligue des Champions et encore sonné par l’échec de son transfert à Nice, Bamba Dieng aurait rapidement décliné les avances du club belge, car il semble à présent déterminé à rester à Marseille. S’il risque de manquer de temps de jeu à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, le jeune joueur campe pour le moment sur sa position.

À noter que l’ OM, sanctionné par l'UEFA après le non-respect des règles du fair-play, n’a pu inscrire que 20 joueurs pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. Cédric Bakambu, Isaak Touré et Bamba Dieng n'y figurent pas. Mais en cas de qualification pour les huitièmes de finale, l’Olympique de Marseille pourra modifier cette liste avec trois changements majeurs. En attendant, le club phocéen se déplace ce mercredi soir à Tottenham pour le compte de la première journée de Ligue des Champions.