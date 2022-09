OM : Longoria boucle une précieuse signature avant Tottenham

Publié par Timothée Jean le 05 septembre 2022 à 12:35





À moins de 48 heures du choc Tottenham-OM en Ligue des Champions, la direction marseillaise vient d’officialiser une importante signature.

OM Mercato : Marseille signe un nouveau partenariat avec Sorare

Après sa brillante victoire à Auxerre (0-2), l’Olympique de Marseille a déjà la tête tournée vers la Ligue des Champions. Pour leur entrée en lice dans cette compétition européenne, les Olympiens se déplacent sur la pelouse de Tottenham mercredi prochain, à partir de 21h. Un match qui s’annonce intense entre deux équipes invaincues dans leur championnat respectif. Ce choc européen sera un véritable test pour Igor Tudor et ses hommes, qui réalisent un bon de but de saison. Les Marseillais tenteront surtout de remporter leur première victoire dans le groupe D.

Mais avant cette rencontre comptant pour la première journée de Ligue des Champions, l’ OM vient de signer un nouveau partenariat. Après sa collaboration avec Cazoo, le club phocéen a annoncé ce lundi le lancement officiel avec Sorare, la plateforme mondiale n°1 de fantasy football. Ce partenariat s’étendra sur trois ans, soit jusqu’en 2025. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer son partenariat avec Sorare, la plateforme mondiale n°1 de fantasy football, pour les trois prochaines saisons », peut-on lire dans le communiqué du club.

OM : Les supporters collectionneront les cartes de leurs joueurs préférés

Ce partenariat entre l’Olympique de Marseille et Sorare permettra surtout aux supporters phocéens « de collectionner les cartes de leurs joueurs préférés, de suivre les performances de l’équipe et scouter les jeunes joueurs à potentiel ». Cette collaboration fait plaisir aux dirigeants de l'OM.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sorare en tant que partenaire officiel de l’OM. Cette plateforme s’est fait un nom dans le monde du divertissement sportif avec plus de 2 millions d’utilisateurs, c’est une marque jeune et passionnante. Nous sommes donc ravis de pouvoir proposer à nos supporters la possibilité de collectionner les cartes de leurs joueurs préférés », a conclu Pedro Iriondo, Directeur Général de la Stratégie et du Développement de l’OM.