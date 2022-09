PSG Mercato : Une star de l'AS Monaco ciblée par le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 05:05





PSG Mercato : À la recherche d’un buteur pour le Paris SG en plus du jeune Hugo Ekitike, Luis Campos a tenté de frapper un gros coup à l’AS Monaco cet été.

PSG Mercato : Discussions entre Luis Campos et l’agent du capitaine de l'AS Monaco

Si les derniers jours du mercato estival ont été animés dans la capitale par le dossier Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain souhaitait également faire venir un attaquant supplémentaire. Surtout que Mauro Icardi n’entre pas dans les plans des nouveaux dirigeants. Après les échecs Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, le Champion de France en titre aurait jeté son dévolu sur un serial buteur de Ligue 1. Selon les informations de Media Foot, Luis Campos aurait eu des échanges avec l’agent de Wissam Ben Yedder pour évoquer un éventuel transfert au Paris SG.

Alors que le numéro 9 de l’AS Monaco a le même représentant que Nordi Mukiele, défenseur français passé cet été du RB Leipzig au PSG, le dossier Ben Yedder aurait pu être facilité par la relation existante entre Luis Campos et Meïssa N’Diaye. Finalement, l’affaire ne serait pas allée plus loin puisque le PSG n’aurait pas formulé d’offre concrète pour Ben Yedder. Une relance encore possible l’été prochain ?

PSG Mercato : Wissam Ben Yedder plaît beaucoup à Luis Campos

Le média sportif assure que Wissam Ben Yedder plaît beaucoup à Luis Campos. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain serait particulièrement sous le charme du profil de l’ancien avant-centre du FC Séville. Sa polyvalence et son extraordinaire efficacité devant les buts adverses faisaient de l’ancien buteur de Toulouse FC un parfait joker pour l’équipe de Christophe Galtier. Surtout que le Paris SG ne dispose pas d’un vrai numéro 9 d’expérience depuis la mise à l’écart de Mauro Icardi.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Wissam Ben Yedder pourrait être disponible pour l’été prochain. D’autant que le natif de Sarcelles commence déjà à montrer des signes d’agacement sur le banc des remplaçants, où son entraîneur Philippe Clement l’a laissé dimanche soir contre l’OGC Nice. Mais reste à savoir si les dirigeants parisiens, qui privilégient le recrutement de joueurs prometteurs, voudront encore se positionner sur Ben Yedder qui aura 33 ans dans un an.