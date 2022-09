OL Mercato : Peter Bosz fait une importante précision pour Aouar

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 17:06





OL Mercato : À deux jours du match en retard contre le FC Lorient, Peter Bosz s’est exprimé sur la situation d’Houssem Aouar et Sinaly Diomandé à Lyon.

OL Mercato : Aouar et Diomandé pas indésirables à Lyon

Avant la rencontre en retard de la 2e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est présenté devant les médias ce lundi matin. Et comme il fallait s’y attendre, Peter Bosz n’a pas échappé aux questions sur le cas des deux joueurs, à deux jours du match et du déplacement à Lorient pour le match en retard de la 2e journée de Ligue 1.

Le coach des Rhodaniens est revenu sur les cas du milieu de terrain Houssem Aouar et le défenseur central Sinaly Diomandé, deux joueurs qu’il n’a plus fait jouer depuis plusieurs semaines. Si Aouar a joué une demi-heure face à l’AC Ajaccio (2-1) lors de la première journée du Championnat, l’international ivoirien de 21 ans n’est pas apparu une seule fois avec les Gones. Concernant leur absence dans le groupe lyonnais depuis quelques semaines, Peter Bosz explique que les deux hommes étaient blessés.

« Houssem et Sinaly s’étaient blessés. Ils se sont entraînés avec le groupe une à deux fois. Pour moi, ils n’étaient donc pas prêts pour entrer dans le groupe. Faire un ou deux entraînements après avoir été hors du groupe pendant une ou deux semaines, cela peut être une raison… », a déclaré le technicien néerlandais avant d’évoquer leur situation durant le mercato estival. « Si un joueur est occupé avec un transfert, je le laisse aussi en dehors. Il y a différentes raisons. Il faut être à 100% physiquement, mais aussi dans la tête pour intégrer le groupe », a précisé le coach lyonnais qui n’exclut toutefois pas leur retour dans le groupe lyonnais à Lorient.

OL Mercato : Aouar et Diomandé dans le groupe contre Lorient ?

Après la fin du mercato estival et malgré les nombreuses rumeurs les concernant, Houssem Aouar et Sinaly Diomandé sont toujours dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais et devraient pouvoir rejouer avec leurs coéquipiers lors des prochaines journées. Cela pourrait même intervenir dès ce mercredi à l’occasion du déplacement à Lorient pour le compte de la 2e journée en retard de Ligue 1. « Lorient ? Je vais parler avec eux et aussi d’autres joueurs pour savoir s’ils sont prêts », a indiqué Peter Bosz en conférence de presse.

Pour rappel, Houssem Aouar était tout proche de signer à Nottingham Forest ou encore au Betis Séville dans les derniers jours du marché des transferts cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international français de 24 ans pourrait donc quitter librement son club formateur à l’issue de la saison. Sauf si son président Jean-Michel Aulas parvient à le convaincre de signer un nouveau bail.