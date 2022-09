Stade Rennais : Christopher Wooh, la jeunesse au pouvoir au SRFC

Publié par Thomas le 06 septembre 2022 à 18:38





Stade Rennais : Arrivé dans les derniers instants du mercato estival, le défenseur international camerounais Christopher Wooh incarne ce nouvel ADN du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Christopher Wooh, la recrue surprise du SRFC

Comme chaque année, le mercato réserve son lot de surprises en France, et le Stade Rennais peut en témoigner. Alors que les Bretons pensaient en avoir fini avec le recrutement en défense après les signatures d’Arthur Theate et Joe Rodon, Florian Maurice a offert un nouveau renfort à l'effectif Rouge et Noir dans les dernières secondes du marché des transferts, Christopher Wooh.

Avec le départ en prêt de Loïc Badé vers Nottingham Forest, les dirigeants du SRFC ont recruté en urgence le défenseur du RC Lens, qui s’est engagé pour 4 saisons dans l’équipe de Bruno Genesio. Des derniers instants étouffants pour le jeune joueur, avec qui Rennes était en contact déjà la saison dernière. " C’était assez stressant, assez rapide, j’étais à l’entraînement encore le matin (du RC Lens), ça s’est fait dans les derniers instants. Je connaissais déjà Florian et le coach, avec qui j’avais eu des contacts l’année dernière donc dès que j’ai eu l’offre de Rennes je n’ai pas réfléchi ", a déclaré Christopher Wooh ce mardi.

Car si Franck Haise comptait bien sur l’international camerounais au RC Lens, le joueur souhaitait lui s’offrir une nouvelle expérience et a vu la participation en Ligue Europa du SRFC comme une grande opportunité pour sa carrière. " La Coupe d’Europe c’est un bon palier à franchir. C’est une des motivations qui m’a fait pencher pour Rennes. "

Stade Rennais Mercato : Un défenseur polyvalent voué à devenir titulaire

Habitué à évoluer dans une défense à trois centraux chez les Sang et Or, Christopher Wooh fait le pari de revenir dans une charnière traditionnelle au SRFC. Un défi de taille qui ne l’effraie pas. " La réadaptation (à une défense à 2 centraux, ndlr) ne m’inquiète pas, je l’ai fait en sélection et ça ne m’a pas posé problème ", a déclaré l’international camerounais.

Mis en concurrence à Lens par le trio Gradit-Medina-Danso, le natif de Louvres sait qu’il ne partira pas avec le rôle de titulaire sous Genesio. Alors que Warmed Omari est encore blessé et que la charnière centrale actuelle peine à convaincre totalement depuis la reprise, Wooh aura très certainement une carte à jouer ces prochaines semaines.

" Dans tous les clubs il y aura de la concurrence, elle fait progresser ", a indiqué le joueur de 20 ans qui compte bien chambouler la hiérarchie cette saison au Stade Rennais. Dans un groupe très jeune, emmené par certains cadres comme Steve Mandanda, Flavien Tait ou encore Hamari Traoré, Wooh semble voué à une progression importante à Rennes. Là-bas, il y retrouvera son ex-coéquipier de l’Equipe de France espoir Adrien Truffert, mais aussi Arnaud Kalimuendo, lui aussi à Lens la saison passée et recruté pour 20 millions d'euros début août.