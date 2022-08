Stade Rennais Mercato : Badé en partance, le SRFC vise son remplaçant

Publié par Anthony le 31 août 2022 à 18:15





Stade Rennais Mercato : Alors que Gaëtan Laborde s'apprête à quitter le club, le SRFC se fait de nouveau attaquer pour un défenseur.

Stade Rennais Mercato : Une offre tombe pour Loïc Badé

Les dernières heures du mercato estival vont être oppressantes pour les fans du Stade Rennais. Le club pousse pour recruter Amine Gouiri en échange de Gaëtan Laborde qui devrait être officialisé dans les prochaines heures par l'OGC Nice. Mais le SRFC se fait aussi attaquer par plusieurs clubs de Premier League pour l'un de ses défenseurs. Une offre vient d'ailleurs tout juste de tomber pour Loïc Badé.

Dans la short-list de Brentford, de Bournemouth et de l'Eintracht Francfort, Loïc Badé a la cote dans cette fin de mercato. Leicester s'était aussi intéressé au défenseur pour remplacer Wesley Fofana qui a rejoint Chelsea avant de se tourner vers Wout Faes. Mais c'est un nouveau club de Premier League qui vient de rentrer dans la course pour s'octroyer les services de l'ancien Lensois. Southampton vient de soumettre une offre de prêt avec une option d'achat de 14 millions d'euros aux Rouge et Noir selon Foot Mercato.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC d'accord avec Southampton

Loïc Badé pourrait donc quitter la Bretagne plus rapidement que prévu. L'affaire devrait être conclue d'ici demain soir et des discussions auraient abouti à un accord selon L'Équipe. Pour le moment le joueur n'a pas donné sa réponse au club anglais mais barré par la concurrence des recrues, Arthur Theate et Joe Rodon, il pourrait accepter de rallier l'Angleterre.

En parallèle, le quotidien sportif affirme que le SRFC cherche un défenseur central pour le remplacer s'il venait à quitter le club. Recruté la saison dernière pour 20 millions d'euros en provenance de Lens, Badé a joué 14 matches de championnat avec Rennes et n'a joué qu'un petit match depuis la reprise délivrant une passe décisive.