OM Mercato : Le calvaire continue pour Bamba Dieng à Marseille

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2022 à 18:08





OM Mercato : Bamba Dieng a vécu un mercato estival très décevant sur le plan psychologique. Et sa situation ne s’améliore pas à Marseille.

OM Mercato : Une décision douloureuse pour Bamba Dieng

Cet été, Bamba Dieng a tout perdu ou presque. L’international sénégalais a connu une nette progression la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli. Puis, tout a basculé durant l’intersaison avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de touche de l' OM. Le nouvel entraîneur marseillais ne compte pas vraiment sur le jeune attaquant pour animer son secteur offensif. En difficulté chez les pensionnaires du stade Vélodrome, Bamba Dieng était même proche de rejoindre l’OGC Nice dans les ultimes instants du mercato. Mais son transfert a finalement échoué en raison d’une anomalie détectée à son genou lors de la traditionnelle visite médicale.

C’est donc l’âme en peine qu’il est rentré à Marseille dans l’espoir de repartir de l’avant. Et sa situation à l’ OM ne s’améliore pas. Pire, le jeune attaquant sénégalais n’a pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des champions. Cette mise à l’écart est un vrai coup pour le jeune joueur, qui rêvait de participer à cette campagne européenne sous les couleurs phocéennes. Bamba Dieng ne verra pas Londres, mercredi, où Dimitri Payet et ses coéquipiers iront défier Tottenham. Il restera ainsi au chaud à la maison lors de ce choc européen. Et le champion d’Afrique en titre est encore loin de voir le bout du tunnel.

OM Mercato : Bamba Dieng s’entraine à l’écart du groupe phocéen

De retour à l'Olympique de Marseille, après l’échec de son transfert à l’OGC Nice, l’international sénégalais ne s'imaginait peut-être pas qu'ils devraient patienter aussi longtemps avant de vivre un nouveau match sous les couleurs marseillaises. Il attendra jusqu'à samedi prochain, avec la réception du LOSC au Vélodrome, pour espérer réintégrer le groupe phocéen. En attendant, la pépite marseillaise a repris l’entraîneur ce mardi au centre Robert-Louis-Dreyfus.

Seulement, selon les informations de La Provence, le jeune attaquant s’est entrainé à l’écart du groupe marseillais. Probablement en manque de rythme depuis ces derniers jours mouvementés, il devra reprendre de manière progressive avant de retrouver les séances collectives. Pour le moment, Bamba Dieng, qui semble de plus en plus isolé à l’Olympique de Marseille, ne manque pas de courtisans. Plusieurs formations exotiques tentent toujours de s'attacher les services du jeune attaquant marseillais ces prochains jours.

OM Mercato : Galatasaray s’intéresse aussi à Bamba Dieng

Alors que le mercato estival a fermé ses portes dans les plus grands championnats européens, la Turquie tend encore les bras au jeune crack de l’ OM. L'information est donnée par des médias turcs, qui assurent que Galatasaray s’intéresse de très près à Bamba Dieng. Déjà venus aux renseignements au sujet de Cengiz Ünder, les dirigeants stambouliotes tenteraient donc un autre pari du côté de l'Olympique Marseille. Ils auraient fait du compatriote de Sadio Mané une cible de choix pour renforcer leur secteur offensif. Néanmoins, ce dossier s’annonce plus complexe que prévu.

Poussé vers la sortie alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM, Bamba Dieng n’aurait plus l’intention de quitter le club phocéen cet été. Il semble même déterminé à poursuivre son aventure sur la Canebière, quitte à manquer de temps de jeu à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Pour le moment, il maintient sa position inchangée. Ses différents prétendants, tels qu’Anvers ou encore Royal Antwerp en Belgique, sont prévenus.

Sauf un énorme rebondissement de dernière, il devrait rester au moins une saison supplémentaire. Il devra tout de même trouver une solution pour une meilleure cohabitation avec l’entraîneur croate Igor Tudor. Cette saison, l’avant-centre sénégalais n’a encore disputé aucun match avec l’ OM.