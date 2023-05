Pour son dernier déplacement de la saison à Clermont, le FC Lorient devra se passer de certains éléments dont un grand attaquant.

Fin de saison pour Bamba Dieng

En conférence de presse d'avant-match contre Clermont, l'entraîneur du FC Lorient, Régis Le Bris, a annoncé les joueurs indisponibles pour le dernier déplacement de la saison. Absent de longue date, Vito Mannone (pied) et Igor Silva (ischios) ne sont toujours aptes à réintégrer le groupe du FC Lorient à temps a précisé l'entraîneur lorientais. "Igor (Silva) a ressenti une douleur au mollet, lors de la réathlétisation. On va prendre le temps de le remettre sur pied pour la saison prochaine. Et Vito (Mannone) pourrait être disponible pour le dernier match de la saison."

Mais la plus grosse absence n'est autre que Bamba Dieng, l’attaquant sénégalais touché lors de sa rentrée en jeu contre le RC Lens le week-end dernier (1-3) devrait vraisemblablement manquer la fin de saison avec le FC Lorient, a annoncé Régis Le Bris. "Il nécessite des soins, il est probablement indisponible jusqu’à la fin de saison." Transféré cet été de Marseille pour 7 millions d'euros après la vente de Terem Moffi à Nice, il n’aura inscrit que trois buts depuis son arrivée.

FC Lorient : Préparer au mieux la saison prochaine

Actuellement 10e au classement de Ligue 1, le FC Lorient peut encore espérer terminer à une 8e très belle place pour le club breton. Auteur d'une très belle première partie de saison, notamment emmenée par Terem Moffi et Dango Ouattara, la direction lorientaise avait fait le choix de céder aux offres conséquentes offertes respectivement par Nice et Bournemouth pour lâcher leurs deux attaquants et ainsi renflouer les caisses.

Ces deux ventes ont rapporté au club près de 45 millions d'euros au club, une rentrée d’argent non négligeable qui permettra aux dirigeants de réinvestir intelligemment pour construire encore plus un projet solide. Pour compenser ces deux départs, le FC Lorient s’était offert Bamba Dieng et Romain Faivre, et malgré une seconde partie de saison moins prolifique en termes de points, les hommes de Régis Le Bris ont néanmoins réussi à battre le Paris Saint-Germain aux Parcs des Princes. Si l'avenir de Romain Faivre est encore flou, celui d'Enzo Le Fée est un petit peu plus dégagé. En effet, le meneur de jeu a annoncé vouloir quitter le club pour un nouveau challenge à un an de la fin de son contrat dans le Morbihan.