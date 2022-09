Barça Mercato : Une star du Paris SG visée par le FC Barcelone

Publié par Thomas le 06 septembre 2022 à 20:38





Barça Mercato : Alors que Barcelone vient d'officialiser l'arrivée d'Hector Bellerin pour une saison, le club pense à un cadre du PSG pour le succéder.

Barça Mercato : Achraf Hakimi, priorité du FC Barcelone en 2023

Le mercato à peine terminé, le FC Barcelone vise déjà de futurs renforts pour l’avenir. Désireux de renaître de ses cendres après plusieurs saisons décevantes, le club catalan a déjà fait un pas de géant vers la rédemption cet été, en recrutant à tous les postes de grands noms comme Franck Kessié, Raphinha ou encore Robert Lewandowski. En pleine forme en championnat depuis la reprise, le Barça a présenté ce mardi sa dernière recrue, Hector Bellerin, enrôlé en fin de mercato au côté de Marcos Alonso, pour renforcer le couloir droit de la défense. Mais sa signature, bien que bienvenue pour Xavi et les siens, ne permet pas aux Blaugranas de se projeter sur le long terme, dans la mesure où l’ex-joueur d’Arsenal n’a paraphé qu’un contrat d’un an.

De ce fait, le FC Barcelone pense déjà à l’après Hector Bellerin, en ciblant plusieurs profils jeunes à ce poste. Et d’après les informations du média Sport, l’un d’entre eux ménerait à Achraf Hakimi du PSG. Sous contrat jusqu’en 2026 chez les Rouge et Bleu, l’international marocain a la cote en Espagne, son pays natal, où il avait fait ses gammes en pro de 2017 à 2020 du côté du Real Madrid. Jugé intouchable dans le nouveau onze de Christophe Galtier, le latéral de 23 ans fait l’objet d’une protection renforcée de la part de ses dirigeants. En plus d’Achraf Hakimi, le Barça aurait sur sa shortlist le Brésilien Vanderson (21 ans) de l’AS Monaco, Juan Foyth (24 ans) de Villarreal et même Thomas Meunier (30 ans) du Borussia Dortmund.

Barça Mercato : Bellerin, le retour de l’enfant prodige

Recruté dans les ultimes heures du mercato estival, Hector Bellerin réalise son rêve en retrouvant son club formateur, 11 ans après l’avoir quitté. Débarqué pour offrir une alternative plus offensive à Jules Koundé en défense, l’Espagnol n’a pas boudé son émotion de revenir au FC Barcelone ce mardi. " Je suis ému, j'avais porté ce maillot à la Masia et je voulais le faire en équipe A ", a déclaré le joueur de 27 ans lors de sa présentation au Camp Nou. En 11 saisons à Arsenal, entrecoupées d’un prêt à Watford et au Betis Séville, le latéral aura inscrit 9 buts en 270 rencontres, pour 33 passes décisives.