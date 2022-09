OM Mercato : Longoria met un terme à une grosse rumeur à Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 12:54





OM Mercato : Le président Pablo Longoria s’est prononcé sur le recrutement ambitieux de son équipe et a encore démenti la rumeur Cristiano Ronaldo.

OM Mercato : Longoria n’a jamais étudié la piste Cristiano Ronaldo

Depuis le mercato estival, une folle rumeur était évoquée dans la cité phocéenne faisant état d’un éventuel intérêt de l’ OM pour Cristiano Ronaldo. Ce fantasme avait même pris de l'ampleur dans les derniers instants du marché des transferts, d’autant plus que la superstar portugaise était annoncée sur le départ de Manchester United avec l’ambition de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Bon nombre de supporters phocéens se sont alors mis à rêver d’une arrivée de CR7 à Marseille en vue de recréer sa mythique rivalité avec Lionel Messi, qui a rejoint le PSG en juillet 2021. Des bruits de couloirs que le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a une nouvelle fois tenu à démentir. Au cours d’un entretien accordé à Canal +, le dirigeant espagnol s’est montré très catégorique sur le sujet, assurant que son club n’a jamais étudié ce gros coup. « La rumeur Cristiano Ronaldo ? Non, elle n'a jamais été dans les tuyaux. On a un projet sportif où on utilise l'argent qu'il y a à disposition pour chercher de s'améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d'un seul joueur. Avoir des différences de salaires dans un vestiaire, ce n'est jamais positif », a-t-il assuré.

OM Mercato : Ronaldo, un salaire trop élevé pour ses prétendants

En difficulté à Manchester United où il est peu utilisé par l’entraîneur Erik ten Hag, qui préfère miser sur d’autres options offensives, l’ancien attaquant du Real Madrid aurait pu rejoindre une autre destination dans ce mercato estival. Il a vu son célèbre agent, Jorge Mendes, le proposer à plusieurs cadors européens cet été, tels que le PSG, Bayern Munich, l’Atlético Madrid ou encore le Borussia Dortmund.

Il y a peu, l’ancien joueur de la Juventus était annoncé vers un retour en Serie A, mais cette fois-ci du côté de Naples. Toutefois, le salaire conséquent du joueur aurait finalement dissuadé les dirigeants napolitains. Cristiano Ronaldo est ainsi resté à Man United, où son contrat expire à l’issue de la saison en cours.