OM Mercato : Longoria en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

OM Mercato : Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’est de nouveau exprimé sur la rumeur Cristiano Ronaldo cet été.

OM Mercato : Le coup de gueule de Longoria sur Cristiano Ronaldo

L’Olympique de Marseille s’est de nouveau montré particulièrement actif cet été. L’OM a recruté douze renforts durant la dernière fenêtre des transferts. Pablo Longoria est également parvenu à se séparer de nombre d’indésirables et a bouclé quelques ventes. Le président marseillais a dressé le bilan du dernier mercato du club phocéen en conférence de presse. L’occasion pour le dirigeant espagnol de revenir sur la grosse rumeur annonçant Cristiano Ronaldo à Marseille.

L’attaquant portugais a poussé pour son départ de Manchester United cet été. Le quintuple Ballon d’Or souhaitait disputer la Ligue des champions. L’OM étant qualifié pour la C1, certains fans ont lancé le hashtag #RonaldOM afin d’inciter leur club à boucler la signature de CR7. Une situation que déplore Pablo Longoria.

CR7 hors de portée pour Marseille

Dans sa sortie, Pablo Longoria a notamment indiqué que Cristiano Ronaldo est hors de portée pour l’Olympique de Marseille. Les finances de l’OM ne lui permettent pas de signer une superstar de ce calibre. « J’étais contrarié le jour du tirage au sort de la Ligue des champions le 25 août. On dispute la Ligue des champions. On fait un travail sérieux. On cherche à travailler dans la sérénité. Quand on travaille dans la sérénité, on explique bien le projet... Depuis le premier jour on parle des résultats économiques, des résultats sportifs, on cherche à améliorer l’effectif. On veut une masse salariale cohérente avec peu différence de salaires entre joueurs. On peut parler 50.000 fois mais une rumeur efface tout et ça dérange », a déploré le responsable olympien.

Annoncé à Marseille, Cristiano Ronaldo évoluera encore à Manchester United cette saison. Le Portugais a proposé ses services à plusieurs écuries qualifiées pour la C1. Mais aucune d’elles ne s’est montrée favorable en raison du coût élevé de la prise en charge de l’ancien Merengue. À 37 ans, le Lusitanien va retrouver la Ligue Europa. Les Reds Devils sont logés dans la même poule que la Real Sociedad, le Sheriff Tiraspol et Omonia.