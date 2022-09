PSG : Neymar de plus en plus en froid avec Mbappé au Paris SG

Publié par Thomas le 08 septembre 2022 à 13:24





Tous deux auteurs d'un début de saison XXL, Kylian Mbappé et Neymar ne nouent pas une relation très amicale depuis plusieurs semaines au PSG.

PSG : Depuis le penaltygate, les relations se tendent entre Neymar et Mbappé

Prolongé à la surprise générale en mai dernier, alors qu’il semblait se diriger vers le Real Madrid, Kylian Mbappé est entré cette saison dans une nouvelle dimension. Arrivé en 2017 dans l'ombre de Neymar, l'international français s’est vu décerner les clés du PSG cette saison, devant Messi et le Brésilien. Un nouveau statut pour le Bondynois qui n’a pas arrangé sa relation avec l’ancien Barcelonais, toujours convaincu que Mbappé avait demandé son départ du Paris SG cet été. Si le capitaine de la Seleção se montre épanoui sur le terrain, il l’est en revanche moins dans le vestiaire. D’après les informations de L’Équipe, la star brésilienne aurait difficilement digéré le comportement soliste de son coéquipier sur certaines actions lors de PSG-Juventus mardi dernier.

« Tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir... ça va faire des problèmes », a notamment répondu Neymar à un personnel du club qui lui demandait de répondre aux questions des journalistes après la rencontre de Ligue des Champions. Si le joueur de 30 ans se montre depuis le début de saison irréprochable dans sa communication, ses proches en revanche sont en interne bien plus remontés sur la situation de leur protégé. D’après la source, le clan Neymar reprocherait au Paris Saint-Germain de donner le total leadership à Kylian Mbappé.

PSG : Le nouveau rôle de Lionel Messi derrière Mbappé et Neymar

En difficulté la saison dernière sous les ordres de Mauricio Pochettino, Lionel Messi semble revenir à son meilleur niveau depuis l’arrivée de Christophe Galtier. L’Argentin, repositionné dans un rôle de milieu offensif, voire milieu relayeur, s’adonne davantage à offrir de jolies passes décisives à ses coéquipiers de devant, plutôt que scorer comme il en avait l’habitude durant sa carrière.

Un nouveau rôle à 35 ans qui lui colle à merveille. Certes, la Pulga n’a plus ses jambes de 20 ans, mais sa vista et sa technique balle au pied émerveillent toujours autant les supporters, qui attendent tout autant un caviar du septuple Ballon d’Or qu’un but de Mbappé. Plus en retrait que ses deux compères de l’attaque, Messi ne rechigne pas à la tâche et se conforme à ce nouveau rôle de numéro 3 dans la hiérarchie parisienne. Bien loin des polémiques entre Mbappé et Neymar, l’ex-star du Barça apporte une tranquillité médiatique au PSG qui fait du bien en ce début de saison.