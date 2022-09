PSG : Neymar, Pogba, Mbappé vide son sac avant d’affronter la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 20:06





Présent en conférence de presse avant le choc contre la Juve, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a évoqué ses rapports avec Neymar et l’affaire Paul Pogba.

PSG : Kylian Mbappé balaye la polémique avec Neymar

Kylian Mbappé et Neymar s’étaient embrouillé lors de la victoire contre Montpellier HSC (5-2), en Ligue 1, sur l'identité du tireur de pénalty. Après ce fameux penaltygate en début de saison, l’attaquant français de 23 ans assure que son amitié avec la star brésilienne de 30 ans n’était pas toujours « linéaire, mais est empreinte de grand respect mutuel.

« C’est notre sixième année ensemble. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments un peu plus froids et des moments un peu plus chauds. Il y a des périodes où vous allez voir qu'on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle moins. C'est la nature de notre relation », a rappelé Kylian Mbappé.

Puis d’ajouter : « mais il y a beaucoup de respect. En tout cas j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Quand tu as deux joueurs au caractère fort, la vie n'est pas linéaire. C'est sûr que des fois il y a des choses qui se passent, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du PSG. »Après sa relation avec Neymar, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a également donné son avis sur l’affaire Paul Pogba.

Kylian Mbappé préfère faire confiance à Paul Pogba

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le grand frère de Paul Pogba, Mathias, footballeur comme lui, l’accuse ouvertement de pratiques occultes. Selon lui, le milieu de terrain de la Juventus Turin aurait notamment eu recours aux services d’un marabout pour lancer un sort à son coéquipier de sélection, Kylian Mbappé. Interrogé sur cette affaire, qui défraie en ce moment la chronique, le numéro 10 de l’équipe de France n’a pas voulu enfoncer davantage son partenaire.

« Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m’a appelé et m’a donné sa version des faits, à l’heure où je parle c'est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense que dans l’intérêt de la sélection aussi, on a une grande compétition et aujourd’hui je pense qu’il a déjà des problèmes, c’est pas le moment d'en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça », a confié le joueur du Paris Saint-Germain à la veille d’affronter la Juventus Turin pour le compte de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions.

Selon les derniers renseignements de France Info sur cette affaire, Paul Pogba a reconnu avoir fait appel à un marabout, mais pas pour lancer un mauvais sort à Mbappé puisque cela serait lié à une association humanitaire qui vient en aide à des enfants d’Afrique.