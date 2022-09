OM : Terrible coup dur pour Marseille après Tottenham

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 16:54





Au lendemain de sa défaite face à Tottenham, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’ OM. Le club phocéen est en passe de perdre son principal sponsor, Cazoo.

OM : La marque Cazoo se retire du marché européen

Après sa défaite face à Tottenham (2-0) mercredi soir, lors de la première journée de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille vit des heures troubles en interne. Le club phocéen est secoué par de mauvaises nouvelles sur le plan sportif, mais aussi sur le volet économique. Alors que l’UEFA a ouvert une enquête contre l’ OM suite aux incidents survenus à Tottenham, les Olympiens font désormais face à une grosse inquiétude. Leur nouveau sponsor maillot, Cazoo, est en proie à de sérieuses difficultés financières.

D’ailleurs, ces pertes importantes ont poussé la société spécialisée dans la vente d'automobiles d'occasion reconditionnées à se retirer du marché européen. « Cazoo propose de mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni », peut-on lire dans le communiqué publié sur son site officiel.

OM : Cette décision affectera l’Olympique de Marseille

Après une vaste campagne de sponsoring, la société britannique va donc entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Cette décision concerne ses partenariats avec le SC Fribourg, Bologne, Valence, le LOSC et l’OM. « En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie », ajoute la marque.

Cazoo compte donc faciliter la fermeture structurée « pour ses clients, employés et fournisseurs » et a déjà « informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché ». Reste à savoir si le retrait de Cazoo du marché européen aura des répercussions sur les ressources économiques de ses partenaires français, tels que l’ OM et le LOSC. Des décisions seront sans doute prises dans les jours à venir.