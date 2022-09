PSG Mercato : 500.000€, Al-Khelaïfi écœure durement Chelsea !

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 17:28





PSG Mercato : Si Antero Henrique est parvenu à dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, le Paris SG ne compte pas se séparer de tout le monde.

PSG Mercato : Une star du Paris SG a avoué son envie de départ

Au Paris Saint-Germain depuis dix ans et malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, Grace Geyoro a ouvertement expliqué cet été qu’elle souhaitait s’offrir un autre challenge loin de son club formateur. La milieu de terrain de 25 ans a même indiqué qu’elle voulait rejoindre Chelsea.

« Il y a des discussions entre notre direction et celle de Chelsea, elles évoluent bien. J'ai fait part de mon souhait de vivre autre chose. J'ai eu quelques rendez-vous avec la direction, je leur ai expliqué le pourquoi du comment de mon envie de départ. J'ai vraiment cette envie d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un pied à Paris et un pied à Chelsea. Ça fait déjà dix ans que je suis au Paris Saint-Germain, j'ai connu pas mal de choses, et là j'ai une opportunité. L'Angleterre m'a toujours attiré et Chelsea a des vues sur moi depuis pas mal de temps maintenant », a expliqué Grace Geyoro dans une interview accordée au journal L’Équipe. Pour s’attacher les services de l’internationale française, les Blues ont formulé une offre de 500.000 euros pour la recruter, « du jamais-vu dans le football féminin. » Une proposition qui n’aura pas fait fléchir le Paris SG et son président Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Le transfert de Grace Geyoro simplement reporté ?

Formée au Paris Saint-Germain, Grace Geyoro va vivre une nouvelle saison sous les couleurs Rouge et Bleu. En effet, selon les informations rapportées ce vendredi par L’Équipe, le club de la capitale n’a pas voulu laisser partir une pièce majeure de son effectif. Le marché des transferts ayant fermé ses portes en Angleterre jeudi soir, Geyoro ne signera donc pas à Chelsea. « La milieu sera Parisienne jusqu’au prochain mercato au moins, tandis que Chelsea pourrait revenir à la charge cet hiver », assure le média sportif. Une bonne nouvelle pour le nouvel entraîneur des Parisiennes, Gérard Prêcheur, qui souhaitait garder la native de Kolwezi en RDC.