OL : L'énorme mise en garde de Peter Bosz vant Monaco

OL : Peter Bosz pique ses cadres avant Monaco

L’Olympique Lyonnais va tenter de se remettre de sa défaite contre le FC Lorient (3-1). C’est un nouveau déplacement qui attend l’ OL pour sa prochaine sortie en championnat. Les Gones se déplacement à Louis II ce dimanche pour défier l’AS Monaco. Le choc compte pour la 7e journée du championnat. Avant cette rencontre, Peter Bosz est revenu sur le rôle des cadres. Le technicien néerlandais reconnaît disposer d’un effectif jeune. Il souhaite que les anciens encadrent les plus jeunes. « Si tu es professionnel, ça doit venir de toi-même, d’avoir envie de gagner, d’être à 100%. Mais il est vrai aussi que la plupart du groupe est jeune donc, de temps en temps, ils ont besoin d’être piqué. Pour les jeunes joueurs, c’est plus dur car le football est aussi une question d’expérience, même si les plus anciens ont par exemple pris un but d’entrée plusieurs fois. Je peux m’imaginer que c’est plus difficile pour les jeunes, et les anciens doivent aider justement », a indiqué le coach lyonnais en conférence de presse.

Encore un absent de taille pour Lyon à Monaco

Dans sa sortie, Peter Bosz a également confirmé une absence de taille pour le choc à Louis II. Peter Bosz a annoncé le forfait de Jérôme Boateng. Le défenseur allemand n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, le champion du monde 2014 n’est pas encore « prêt ».

« Jérôme Boateng était avec le groupe pour l’entraînement aujourd'hui. Il s’est entraîné partiellement avec le groupe, mais il ne sera pas dans le groupe ce week-end. Il n’est pas encore prêt », a souligné le coach de l’ OL. Lequel se veut optimiste quant à la situation de son défenseur central âgé 34 ans. « À partir de lundi ou mardi, si tout va bien, il s’entraînera avec nous complètement. J’ai échangé avec lui, il est complètement dans le projet », a-t-il poursuivi.