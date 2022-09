OL : Bosz fait la lumière sur la situation de Boateng avant Monaco

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 20:45





Jérôme Boateng n'a pas disputé la moindre seconde avec l’ OL cette saison. Avant d’affronter Monaco dimanche, Peter Bosz a fait le point sur sa situation.

Monaco-OL : Jérôme Boateng encore absent du groupe de Bosz

Annoncé sur le départ durant le mercato estival, qui vient de refermer ses portes, Jérôme Boateng n’a finalement pas quitté l'Olympique Lyonnais. Le défenseur central allemand n'a toutefois pas encore disputé le moindre match cette saison, la faute notamment à une blessure musculaire qui le privera encore du choc de la 7e journée de Ligue 1, dimanche, à 20h45, au Stade Louis II contre l’AS Monaco. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur néerlandais de l’OL, Peter Bosz, a annoncé le retour imminent de l’international allemand de 35 ans.

« Jérôme Boateng était avec le groupe pour l’entraînement aujourd'hui. Il s’est entraîné partiellement avec le groupe, mais il ne sera pas dans le groupe ce week-end. Il n’est pas encore prêt », a déclaré l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam avant d’évoquer le retour de l’ancien défenseur du Bayern Munich.

« Cette saison, s’il montre qu’il a sa place dans le groupe, il pourra jouer. Il fait partie du groupe, je compte sur les joueurs qui sont là et il est là. Il a eu un problème musculaire, cela fait trois semaines. Il a récupéré et aujourd’hui c’était son premier entraînement. À partir de lundi ou mardi, si tout va bien, il s’entraînera avec nous complètement. J’ai échangé avec lui, il est complètement dans le projet », a ajouté Peter Bosz. Poursuivant, le technicien de 58 ans a annoncé pour le choc contre les Monégasques.

Peter Bosz : « L’OL va être attendu à Monaco »

Battu pour la première fois de la saison à Lorient, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre des semaines difficiles, avec un calendrier qui annonce des adversaires bien plus redoutables que ceux affrontés depuis le début de saison. D’ailleurs, Peter Bosz sait que son équipe sera très attendue sur le Rocher ce dimanche.

« L’OL va être attendu à Monaco, mais c’est normal. Ce sera un autre match, avec une autre stratégie, un match plus ouvert que ceux que l'on a disputés jusqu'à présent. On va revoir le match contre Lorient pour voir ce que l’on n’a pas bien fait et on va se tourner vers Monaco », a indiqué le coach des Gones.