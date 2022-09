FC Nantes Mercato : La petite bombe de Sissoko sur son avenir

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 09:39





FC Nantes Mercato : De retour en Ligue 1 suite à sa signature au FCN, Moussa Sissoko a fait une grande annonce concernant son futur.

FC Nantes Mercato : Moussa Sissoko optimiste pour son avenir

Pour le retour du FC Nantes en Coupe d’Europe, Antoine Kombouaré espérait d’importants renforts lors du mercato estival. Mais au final, seules quatre recrues ont signé au FCN cet été. Le club de l’Erdre a notamment acté une importante signature au milieu avec le transfert de Moussa Sissoko contre 2 millions d’euros. Le milieu tricolore (71 sélections/2 buts) s’est engagé pour deux saisons avec le dernier vainqueur de la Coupe de France. Gêné par les pépins physiques ces dernières semaines, le milieu de 33 ans a signé son retour dans le onze nantais dimanche contre Lorient. Mais son retour n’a pas suffi face aux Merlus. Les Canaris se sont inclinés au Moustoir (3-2). Au sortir de cette défaite, Sissoko a affiché ses ambitions et a lâché une petite bombe concernant son avenir.

Sissoko ne fait pas une croix sur le Qatar

Au micro de Prime Video, le milieu de terrain du FC Nantes s’est satisfait de son retour en Ligue 1. Le néo-Nantais espère réaliser une grande saison. « Je suis très heureux d’être de retour dans notre championnat. On voit que d’année en année il grandit. Il y a de plus en plus de grands joueurs qui viennent donc c’est tant mieux pour la France. Je vais essayer de faire la meilleure saison possible. Je suis compétiteur », a confié l’ancien Toulousain avant d’évoquer les Bleus. Le milieu du FCN ne fait pas une croix sur la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Absent des listes de Didier Deschamps depuis juin 2021, Sissoko espère revenir à son meilleur niveau pour être de l’aventure au Qatar dans deux mois. « Il y a le mondial qui arrive rapidement. Le mondial est un objectif, oui. Je ne vais pas le cacher. Après c’est à moi d’essayer de faire les meilleures prestations possibles », a souligné le natif de Le Blanc-Mesnil.