FC Nantes Mercato : Le FCN proche d'une signature surprise

Publié par Ange A. le 08 septembre 2022 à 08:31





FC Nantes Mercato : Si la fenêtre des transferts est officiellement fermée, le FCN pourrait frapper un dernier coup en Ligue 2.

FC Nantes Mercato : Les Canaris sur un joker en Ligue 2

Pour le retour du FC Nantes en Coupe d’Europe, Antoine Kombouaré espérait de nombreux renforts cet été. Mais au final, le coach nantais n’a accueilli que quatre recrues. Nantes a recruté Ignatius Ganago et Moussa Sissoko tandis que Mostafa Mohamed et Evann Guessand sont prêtés. De quoi consterner le technicien kanak qui attendait plus de sa direction cet été en vue de disposer d’un effectif compétitif pour la Ligue Europa. Malgré la fermeture officielle du mercato, l’entraîneur des Jaune et vert pourrait encore recevoir du renfort. Nantes pourrait en effet encore se renforcer en signant une recrue en provenance de la Ligue 2. En quête d’un arrière droit, le vainqueur de la Coupe de France songerait à boucler la signature de Fabien Centonze. Le latéral droit évolue en Ligue 2 sous les couleurs du FC Metz.

Fabien Centonze vers un départ du FC Metz ?

Ouest France assure que le FC Nantes a de nouveau activé la piste menant au défenseur âgé de 26 ans. L’arrière droit était l’une des cibles du FCN cet été. Antoine Kombouaré recherche des garanties pour le flanc droit de sa défense. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le latéral est disposé à quitter les Grenats. Un retour en Ligue 1 et la perspective de découvrir une Coupe d’Europe séduiraient notamment le sociétaire du FC Metz.

Dans ce sens, il pousserait lui-même pour son départ comme le souligne le journal régional. Lequel révèle que Centonze a entamé un bras de fer avec sa direction pour quitter le club mosellan. Raison pour laquelle il aurait décidé de ne pas jouer le dernier match de Metz contre Annecy (0-0). Candidat sérieux au départ, l’ancien Lensois n’a disputé que deux matchs de Ligue 2 (94 minutes) cette saison, dont un seul comme titulaire.