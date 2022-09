Barça Mercato : Le FC Barcelone vise 4 départs colossaux cet hiver !

Publié par Thomas G. le 12 septembre 2022 à 11:47





Barça Mercato : Très actif sur le marché des transferts cet été, le FC Barcelone souhaiterait faire un dégraissage massif durant le prochain mercato.

Barça Mercato : Le FC Barcelone lance la deuxième partie de son projet

Le FC Barcelone a entrepris de nombreux changements à l’intersaison pour revenir au sommet. Les Blaugranas ont mis en place plusieurs leviers économiques pour pouvoir recruter des nouveaux joueurs et renforcer l’effectif de Xavi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le début de saison est pour l’instant réussi. Le Barça est leader dans son groupe en Ligue des champions et dauphin du Real Madrid en Liga. Après avoir dépensé plus de 150 millions d’euros cet été, le club veut désormais dégraisser son effectif.

Selon les informations du journal Sport, le Barça a coché le nom de quatre joueurs qui ne seront pas conservés à l’issue du mercato hivernal. Le média espagnol indique que Jordi Alba, Gérard Piqué, Frenkie de Jong et Memphis Depay sont ciblés par la direction du Barça. La direction catalane veut faire des économies en se séparant de deux figures du club, Jordi Alba et Gérard Piqué qui représentent une masse salariale conséquente. Dans le même temps, les Blaugranas veulent profiter de la valeur marchande de Frenkie de Jong et Memphis Depay pour renflouer les caisses du club. À l’instar du mercato estival, les deux internationaux néerlandais devraient être poussés vers la sortie.

Barça Mercato : De nombreux cadres pourraient être sacrifiés en janvier

Le FC Barcelone s’activerait en coulisses pour trouver des portes de sortie aux quatre joueurs concernés. Jordi Alba et Gérard Piqué ont perdu leurs places de titulaire aux yeux de Xavi et un départ semble inéluctable durant le prochain mercato. En parallèle, l’avenir des internationaux néerlandais est encore incertain. Frenkie de Jong et Memphis Depay pourraient garder leurs places grâce à de bonnes performances sur le terrain. Reste à savoir si les deux compères des Oranjes refuseront à nouveau d’être sacrifiés par la direction du Barça. Une chose est sûre le FC Barcelone devrait encore être un acteur majeur durant le prochain mercato.