Barça Mercato : le FC Barcelone a pris sa décision pour Griezmann !

Publié par Thomas G. le 09 septembre 2022 à 09:45





Barça Mercato : De retour en forme ces dernières semaines avec l'Atlético, Antoine Griezmann est désormais fixé concernant son avenir au FC Barcelone.

Barça Mercato : L’avenir d’Antoine Griezmann scellé ?

À quelques mois de la coupe du monde, Antoine Griezmann se refait une santé dans la capitale espagnole. Le champion du monde français recommence à être décisif avec l’Atlético Madrid dans un rôle de joker de luxe. Antoine Griezmann a d’ailleurs offert la victoire aux Colchoneros au bout de la 10e minute du temps additionnel face au FC Porto.

En parallèle, le Barça fulmine face à la gestion du dossier de l’international français. L’Atlético Madrid a décidé de faire jouer 30 min maximum à Antoine Griezmann pour éviter de payer les 40 millions d’euros de sa clause libératoire. Face à cette surprenante stratégie, le FC Barcelone pourrait attaquer en justice l’Atlético Madrid pour obliger les Rojiblancos à payer. Le Barça et l’Atlético s’étaient entendus pour un prêt d’un an plus une année en option. L’option d’achat pouvait être levée dès la première année si Antoine Griezmann disputait 50% des matchs avec les Colchoneros. Dans le même temps, le transfert peut également être validé si le buteur français joue plus de 30 min sur la moitié des matchs de l’Atlético Madrid cette saison.

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann est cantonné au banc des remplaçants avec un temps de jeu inférieur à 30 min par match. Cette situation agace les Blaugranas qui pourrait déposer une plainte auprès de la Liga.

Barça Mercato : Le FC Barcelone ne compte plus sur Antoine Griezmann

Après son mercato XXL, le FC Barcelone continue sa marche en avant grâce à ses nouvelles recrues. Le Barça ne considère plus Antoine Griezmann comme un joueur de l’effectif de Xavi. L’avenir du natif de Maçon est scellé et son retour en Catalogne en fin de saison est impossible.

Le départ d’Antoine Griezmann va permettre au Barça d’économiser un gros salaire et de renflouer les caisses avec un montant avoisinant les 40 millions d’euros.