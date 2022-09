Stade Rennais Mercato : L'anecdote incroyable sur la venue de Wooh !

Publié par Thomas le 12 septembre 2022 à 13:47





Stade Rennais Mercato : Invité surprise des dernières heures du mercato estival, le SRFC a devancé l'OGC Nice et le FC Nantes pour recruter Christopher Wooh, aux termes d'un feuilleton fou.

Stade Rennais Mercato : Christopher Wooh, la surprise de fin d’été au SRFC

Plutôt malheureux cet été en termes de recrutement, le SRFC s’est refait une santé dans les derniers instants du marché des transferts, en actant les signatures d’Amine Gouiri (OGC Nice) et Christopher Wooh (RC Lens). Si le premier était annoncé en partance pour la Bretagne, dans le cadre d’un échange avec Gaëtan Laborde, le second en revanche fait figure de grande surprise du mercato Rouge et Noir. 4e défenseur dans la hiérarchie chez les Sang et Or, le jeune international camerounais a rejoint le Stade Rennais pour un contrat de 4 ans, où il vient pallier le départ de Loïc Badé vers Nottingham Forest.

Si sa venue a de quoi ravir Florian Maurice, qui indiquait en conférence de presse la semaine dernière que son profil était ciblé depuis 2021 par Rennes, Wooh n’était toutefois pas l’option numéro 1 à ce poste. Avec le départ de Badé qui se profilait, le SRFC visait en priorité l’Ivoirien Sinaly Diomandé, de l’Olympique Lyonnais. Le jeune talent semblait bien parti pour rejoindre Bruno Genesio mais a finalement fait le choix de poursuivre à l’ OL au dernier moment. Une décision qui avait alors activé la piste Christopher Wooh. Aux termes d'un scenario rocambolesque, le défenseur de 20 ans a rallié le Roazhon Park, lui qui était suivi par le FC Nantes mais également l’OGC Nice.

Stade Rennais Mercato : L'anecdote incroyable de Ghisolfi sur l’arrivée de Wooh à Rennes

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi s’est confié à La Voix des Sports sur le transfert surprise de Chrstopher Wooh au Stade Rennais. En plus du FC Nantes, qui surveillait le joueur, le dirigeant nous apprend notamment l’offensive de dernière minute de l’OGC Nice sur ce dossier. Mais si Rennes semblait un moment plus chaud sur Sinaly Diomandé, les Bretons ont finalement fait " des folies ", pour enrôler le défenseur lensois.

" Notre n° 4 était très intéressant pour beaucoup de clubs. Le matin même, un autre club (Nice), propose cinq millions. On dit non. A 19h 30, Rennes qui est "planté" sur Diomandé nous dit : "On est prêt à faire des folies". Ah combien ? Boum (10 millions fixe + pourcentage à la revente). Un moment, on est une entreprise ! Le salaire du joueur allait être multiplié par X. On n'aurait pas été disposé à lui donner le salaire que Rennes allait lui donner, c'est notre numéro 4. Et surtout, je ne sais pas s'il allait devenir un jour n° 1. Quand on a quelque chose devant nous qui est hors marché, on est obligé de respecter la logique ", explique Ghisolfi.