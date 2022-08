FC Nantes Mercato : Le FCN vise un défenseur du RC Lens

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 20:15





FC Nantes Mercato : Après avoir bouclé le transfert de Ganago en attaque, le FCN visent un nouveau coup au RC Lens mais le deal s'annonce complexe.

FC Nantes Mercato : Les Canaris tentent Christopher Wooh du RC Lens

Les prochaines heures s’annoncent chaudes au FC Nantes, qui espère encore 4 à 5 recrues d’ici jeudi soir. Le club vainqueur de la Coupe de France est sur le point d’officialiser la venue de l’avant-centre international camerounais Ignatius Ganago, qui devrait s’engager pour 4 ans chez les Jaune et Vert. Mais l’attaquant de 23 ans n’est pas le seul joueur du RC Lens à être ciblé par le FC Nantes ces derniers jours. Si la piste Gaël Kakuta, longtemps ciblée, prend du plomb dans l’aile, les Canaris aimeraient en parallèle attirer le prometteur Christopher Wooh.

D’après les informations de L’Équipe, le FCN pousserait pour se faire prêter le défenseur central de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2025 chez les Sang et Or. Auteur d’une saison 2021-2022 plutôt convaincante (14 matches, 1 passe décisive), le Camerounais est devenu une priorité pour Antoine Kombouaré, qui souhaite encore renforcer sa charnière centrale d’ici la fin du mercato. Malheureusement pour Nantes, le RCL ne serait pas partant à l’idée de perdre son défenseur prometteur, qui plus est en prêt dans les derniers instants du mercato.

FC Nantes Mercato : Le RC Lens bloque le départ de Wooh

D’après les informations du quotidien sportif, le club artésien, qui réalise un début de saison sensationnel, aurait posé " en l'état " son veto pour le transfert de Christopher Wooh au FC Nantes. Mais les Canaris n’en démordent pas et devraient prochainement revoir leur proposition. Cantonné à un rôle de numéro 4 dans la hiérarchie des centraux (derrière Danso, Medina et Gradit), l’ancien Nancéen se cherche un point de chute à un peu plus de 24 heures de la fermeture du marché des transferts. Une opportunité que les Canaris comptent bien saisir.