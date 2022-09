Real Madrid Mercato : Pérez tient déjà le successeur d’Ancelotti

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 17:47





Real Madrid Mercato : Si Carlo Ancelotti, lié jusqu’en 2024, venait à être évincé l’été prochain, le Real Madrid aurait déjà tout prévu pour son futur coach.

Real Madrid Mercato : Pérez songerait à Tuchel pour l’après-Ancelotti

De retour à Madrid en juillet 2021, Carlo Ancelotti réalise de belles choses avec le Real puisqu’il a remporté la Ligue des Champions, la Liga et la Super Coupe d’Europe. Mais l’entraîneur italien songe déjà à la retraite à 63 ans. En effet, en début de saison, l’ancien manager de Chelsea a clairement annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de son aventure avec la Maison Blanche, au terme de l’exercice 2023-2024.

« Cette étape à Madrid clôturera ma carrière. Après le Real, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot « fin » après cette expérience », a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Toutefois, la presse madrilène assure que l’ancien milieu de terrain pourrait négocier un accord avec Florentino Pérez pour un départ à l’amiable à la fin de la saison en cours.

Le quotidien AS explique qu’en cas de nouveau sacre en Liga ou en Ligue des Champions, Ancelotti pourrait mettre un terme à son aventure madrilène sur cette bonne note. Du coup, la direction du Real Madrid chercherait déjà en coulisses un coach capable de remplacer le « Mister. » Et ce lundi, The Athletic UK révèle que « si Carlo Ancelotti part l'été prochain, Thomas Tuchel pourrait être le prochain entraîneur du Real Madrid. »

Les décideurs merengues auraient même déjà sondé les représentants de celui qui vient de se faire licencier de Chelsea pour prendre la température en vue d’une possible arrivée l’été prochain. La source britannique précise que Florentino Pérez est un grand fan de l’Allemand de 49 ans. En attendant, principal concerné n’a pas caché sa déception suite à son éviction de Chelsea.

Real Madrid Mercato : Tuchel sort du silence après son licenciement de Chelsea

Le 7 septembre dernier, à la suite de tensions internes survenues avec les nouveaux propriétaires du club après une défaite en Ligue de Champions faisant suite à un début de saison mitigé (3 défaites, 1 nul en 6 matchs), Chelsea a mis un terme au contrat de Thomas Tuchel. Une sixième place de Premier League à la sixième journée et une humiliante défaite sur le terrain du Dinamo Zagreb lors de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions ont scellé le sort de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea.

Todd Boehly, le nouveau président du club londonien, a tout simplement licencié l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund pour le remplacer par Graham Potter, qui officiait à Brighton. Silencieux depuis son limogeage mercredi passé, Tuchel s’est exprimé pour la première fois ce dimanche via son compte Twitter.

« C’est l'une des déclarations les plus difficiles que j'aie jamais eu à écrire - et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea », a tweeté le coach allemand avant d’ajouter : « c’est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début. »